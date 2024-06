Conad Self 24h: la prima stazione di carburante a Pistoia

La stazione di carburante Conad Self di Conad Nord Ovest arriva in provincia di Pistoia con il suo primo impianto per benzina e gasolio

In Località Bottegone, in via Fiorentina 744, sbarca la stazione di rifornimento carburante Conad Self 24h, la prima in provincia di Pistoia, che potrà rifornire otto autovetture in contemporanea, dotata di cassa assistita per il post pagamento e di una parte sempre in modalità prepagamento self-service.

“Questo impianto ci permette di offrire un nuovo servizio di qualità ai nostri clienti e, soprattutto, un’ulteriore opportunità di risparmio ed una conferma del nostro impegno nella tutela del potere di acquisto di tante famiglie -afferma Carmelo Nanì, socio di Conad Nord Ovest-. Mi auguro che questo nuovo distributore possa diventare un punto di riferimento importante per la comunità locale e possa aiutare a calmierare i prezzi dell’intera area".