Conad sostiene il Villaggio dello Sport in tour

In linea con la strategia di sostenibilità Sosteniamo il futuro, Conad promuove e sostiene il Villaggio dello sport in tour che prevede varie date italiane

Sei tappe, da nord a sud dello Stivale, per la festa organizzata da Sport Senza Frontiere. La manifestazione a ingresso libero Il Villaggio dello Sport in tour si sposta al Foro Italico di Roma dopo la prima tappa a Torino. L'iniziativa, che mira a promuovere lo sport, il benessere, la solidarietà e l’inclusione sociale, è sostenuta da Conad e propone gratuitamente ai cittadini la possibilità di praticare calcio, volley, scherma, basket, judo, scacchi, ginnastica e pugilato. L'intento è di promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale e come percorso educativo offerto a centinaia di minori che vivono in situazioni di disagio socioeconomico, grazie al contributo di Conad. Ospiti d'eccezione di questo appuntamento capitolino sono stati i campioni olimpici Alessia Filippi e Massimiliano Rosolino.

Il progetto fa parte della campagna Sosteniamo il futuro dello Sport di Conad, già raccontata su Gdoweek, che promuove il benessere e l’attività sportiva e che, a sua volta, fa riferimento alla strategia di sostenibilità dell’insegna.

Il Villaggio dello sport in tour ha il patrocinio di Sport e Salute, azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, e dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Le tappe del tour

Dopo Torino e Roma il tour seguirà il seguente calendario:

27 settembre: Pescara, Piazza Salotto (ore 14-19)

29 settembre: Rimini, Parco Fellini (ore 14-19)

11 ottobre: Piacenza, Piazza Cavalli (ore 9-14)

13 ottobre: Trento, Piazza delle Donne Lavoratrici (ore 10-15)

27 ottobre: Catania, Piazza dell’Università (ore 10-15).

Le dichiarazioni

“Il villaggio dello sport in tour è una festa che nasce come momento d’incontro intorno allo sport, una giornata all’insegna dell’attività sportiva intesa come gioco, dedicata in particolar modo ai bambini, agli adolescenti e alle famiglie, ma aperta a tutti. È una giornata di promozione dello sport e dei suoi valori, su cui Sport Senza Frontiere ha costruito la propria missione” dichiara Alessandro Tappa, presidente di Sport Senza Frontiere.

“Lo sport, infatti, così come la scuola, rappresentano aree prioritarie di intervento in cui noi di Conad desideriamo concentrare il nostro impegno, con l’obiettivo di offrire pari opportunità a tutti i giovani e contribuire a sostenere il futuro delle nuove generazioni”, commenta Mauro Lusetti, presidente di Conad.

"A tutti dovrebbe essere garantito il diritto allo sport, il miglior mezzo per diffondere sane abitudini di vita, ma purtroppo ancora oggi molte famiglie non sono nelle condizioni economiche per far praticare un'attività ai propri figli" dichiara l’assessore Alessandro Onorato.