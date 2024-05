Conserve Italia, un futuro condiviso e sostenibile con la gdo

Ricchezza distribuita lungo tutta la filiera, per un futuro migliore e sostenibile. È l’auspicio di Conserve Italia, che per valorizzare i prodotti locali lancia nuove referenze

Linkontro è sempre un momento di confronto tra le aziende produttive e la distribuzione per ragionare insieme su quelli che sono i momenti che il Paese sta attraversando. In particolare, oggi sono all’ordine del giorno la transizione ecologica, digitale, demografica e geo politica internazionale. “Abbiamo in questo momento a disposizione una grande possibilità tecnologica -spiega Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia- e l'intelligenza artificiale: strumenti che non abbiamo mai avuto e che spesso non riusciamo a trasformare che diventa utile”.

Un futuro condiviso e sostenibile

Conserve Italia per il futuro resta concentrata sui propri brand “per questo stiamo portando avanti un processo di innovazione e caratterizzazione delle nostre marche -continua Rossetti-. In futuro, assieme alla gdo, potremo vedere anche quale può essere il futuro del business, quindi ragionare insieme per creare valore lungo tutta la filiera. È fondamentale ragionare insieme sul futuro, avendo a cuore i nostri giovani: il tutto passa dalla sostenibilità. Non possiamo sfruttare oggi tutto quello che il pianeta ci dà”.

Nuovi prodotti per sostenere la filiera

Una serie di novità in casa Conserve Italia: “Stiamo lanciando un nuovo prodotto con un pack trasparente -racconta Andrea Colombo, direttore commerciale Italia-, per valorizzare il prodotto delle nostre terre attraverso bottiglie che adesso fanno vedere veramente la consistenza e la qualità del prodotto. Presentiamo anche il restyling della gamma Yoga, un altro nostro brand punto di forza nel mondo dei succhi, con una aggiunta di referenze basate sempre su prodotti della nostra filiera. C’è poi un lancio importante nel mondo delle polpe di frutta”.