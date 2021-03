Consilia (Sun): il trend positivo della mdd (+25,3%)

Continua a crescere il brand Consilia del Consorzio Sun - Supermercati Uniti Nazionali, diventato socio Selex, che nel 2020 ha registrato un incremento delle vendite. I prodotti a marchio del distributore, in generale, sono cresciuti nel periodo del lockdown rientrando tra le scelte dei consumatori italiani: le analisi condotte dalla Business Intelligence del consorzio Sun – Supermercati Uniti Nazionali su dati Iri evidenziano infatti un incremento pari a 10,3%.

Nello specifico, i prodotti Consilia, di proprietà del consorzio composto da Italmark, Gruppo Gabrielli, Alfi (Gulliver), Cadoro e Gros Gruppo Romano Supermercati, ha registrato una crescita più alta (+25,3%). A riguardo il consorzio chiarisce: “Il dato del 2020 caratterizzato dalle tendenze all'acquisto generate dai lockdown decisi per fronteggiare l'emergenza sanitaria mette in evidenza come i consumatori sono sempre più predisposti ad acquistare prodotti della marca del distributore. Dalle analisi che abbiamo effettuato in questo periodo emerge chiaramente come i consumatori sono riusciti ad apprezzare la qualità dei prodotti delle private label che possono essere acquistati ad un prezzo decisamente conveniente. Un altro elemento di analisi è relativo alle promozioni fatte dalle aziende della grande distribuzione per promuovere la vendita di questi prodotti”.

La crescita per categoria merceologica

L'andamento del trend delle vendite dei prodotti Consilia tra gennaio e giugno 2020 è stato il seguente: