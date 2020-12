Consorzio Sun diventa socio di Selex

Dal prossimo primo gennaio Selex Gruppo Commerciale rafforza la propria compagine societaria, passando da 13 a 18 soci, grazie all’ingresso di Consorzio SUN (con i suoi cinque soci Alfi, Cadoro, CediGros, Gruppo Gabrielli e Italbrix), che con una rete di 640 punti di vendita per fine 2020 dovrebbe raggiungere i 3,9 miliardi di fatturato, rispetto ai 3,3 miliardi del precedente esercizio.

“Si tratta di un progetto strategico di lungo termine, nato dalle affinità e dell’empatia tra gli imprenditori che ci indica come il secondo attore della gdo italiana con una quota di mercato del 13,7% (Iper + Super + Superettes + Discount) e che non solo rafforza il nostro Gruppo, ma va vista come la naturale evoluzione di un rapporto di collaborazione pluriennale tra imprenditori che condividono gli stessi valori, la stessa passione e le stesse esigenze”, afferma il presidente di Selex Alessandro Revello.

“L’ingresso delle aziende del consorzio Supermercati Uniti Nazionali nella compagine azionaria di Selex Gruppo Commerciale rappresenta un cambiamento epocale, una decisione che ci vede il protagonista del cambiamento, come fu quando il Sun nacque nel 1976. Allora, si trattò di creare la centrale d’acquisto, che di fatto portò allo sviluppo di altre centrali nel nostro Paese: oggi, è necessario evolversi per raggiungere nuovi traguardi. In realtà, la sfida che il Sun accetta parte già da presupposti più che ottimi”, spiega Marco Odolini. Presidente di Consorzio Sun.

Le sinergie

Mdd, eCommerce, rapporti con i fornitori, formati di vendita e tutti gli strumenti necessari per mettere le insegne e le imprese nelle condizioni di essere distintive nei rispettivi territori, con posizionamenti chiari, in linea con i desiderata e i bisogni dei consumatori a livello di offerta, convenienza, servizi, promozioni: queste le aree sulle quali si concentrerà il processo d integrazione e di collaborazione tra i due gruppi soci.

“Tra gli obiettivi dell’operazione c’è la volontà di incrementare le economie di scala e le sinergie nell’ambito commerciale, dell’organizzazione e della condivisione del know-how, per accelerare i processi di innovazione e miglioramento necessari per affrontare le sfide dei prossimi anni, chiarisce Maniele Tasca, direttore generale di Selex.

Operativamente, dal primo gennaio tutti i rapporti con i partner, fornitori dell’industria di marca e delle mdd, saranno coordinati dalla Centrale SELEX (oltre che da ESD Italia), con le imprese del SUN che parteciperanno ai piani promozionali nazionali e accederanno a servizi a valore aggiunto quali piattaforma eCommerce, strumenti CRM, cluster assortimentali, i format dei punti di vendita e cc, mentre il Consorzio SUN continuerà a gestire le attività di comunicazione e marketing del marchio Consilia, di cui è proprietario, e la partecipazione in ESD Italia.

Per quanto riguarda le mdd, all’attuale portafoglio brand (che compende Selex, Vale, Il Gigante), la centrale Selex aggiungerà Consilia, fiore all’occhiello delle insegne del Consorzio per arrivare a fatturato alla vendita mdd a fine 2020 è stimato in 1,4 miliardi €.

Alto l’interesse per l’eCommerce, attraverso la piattaforma CosiComodo che dovrebbe diventare operativa a partire dalla metà del 2021 anche per le aziende del Sun che lo desidereranno.

I numeri

Con questa operazione, il fatturato di Selex alla vendita stimato per il 2020 passa da 12,3 miliardi € a 16,2 miliardi € (+31,7%), con una rete che, a gennaio, sarà costituita da 3.207 negozi in tutta Italia, con un presidio multicanale (ipermercati, superstore e supermercati, prossimità e discount, oltre che cash&carry) e multi-insegna, e un organico di oltre 41.000 collaboratori. Numeri destinati a crescere.

“Il piano di sviluppo 2021 prevede infatti investimenti per oltre 360 milioni € che riguarderanno il rinnovamento della rete sia con nuove aperture (72) e ristrutturazioni (135, con focus su supermercati e superstore) per un totale di 207 punti di vendita”, sottolinea Tasca.

Gruppo Selex all’1 gennaio 2021 – Numeri chiave

Selex Sun Gruppo Selex 2021 Soci 13 5 18 Punti di vendita 2.567 640 3.207 Fatturato al consumo 12,3 mld 3,9 mld 16,2 mld Numero dipendenti 31.000 10.500 41.500 Quota di mercato 10,6% 3,1% 13,7%

Fonte: elaborazioni dati aziendali -Iri -Nielsen