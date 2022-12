Consorzio C3: a Marca la linea mdd Noi&Voi

La gamma Noi&Voi del Consorzio C3 copre tutti i settori merceologici, sia food che non food, coniugando qualità e convenienza

La linea di prodotti a marchio del Consorzio C3, che quest'anno festeggia i 50 anni di attività, si arricchisce di nuove referenze che saranno presentate il 18 e 19 gennaio 2023 in occasione di Marca, la fiera in programma a Bologna. Il gruppo proporrà le linee di prodotti Noi&Voi con item sia food che non food. La gamma lanciata nel 1992 copre tutti i settori merceologici coniugando qualità e convenienza.

“Il marchio Noi&Voi -afferma Eugenio Morlacchi, direttore commerciale del C3- si evolve costantemente registrando una crescita rilevante grazie all’ ampia offerta delle linee di prodotti, dei frequenti restyling e nuovi packaging sempre più Green, che prediligono il riutilizzo di materiali riciclabili e la riduzione degli imballi, a favore della sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente. A Marca lanciamo nuove linee di prodotti alla ricerca della profondità assortimentale in linea con le dimensioni dei nostri punti di vendita. Possiamo citare ad esempio la nuova linea di sacchi per la pattumiera in plastica riciclata e la linea completa dei guanti. Per gli alimentari confezionati presentiamo il restyling della linea aceto in 5 referenze, la linea vaschette per frutta secca ad alto contenuto di servizio, apri e chiudi con sigillo salvafreschezza, realizzate in plastica riciclata all’80% di cui 50% R-PET”.