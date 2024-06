Consorzio Europa (D.IT): risultati e obiettivi per la crescita

Per i suoi 25 anni Consorzio Europa ha organizzato una convention tracciando un bilancio, i risultati del 2023 e gli obiettivi per il futuro

Consorzio Europa celebra i primi 25 anni durante la Convention in Sicilia con un convegno

speciale dal titolo La forza di agire insieme in un mercato che cambia a cui ha preso parte anche il campione olimpico Jury Chechi.

Fondato nel 1999 dall’unione di nove imprenditori con background aziendali diversificati e guidato da un presidente con pluriennale esperienza nel settore, Consorzio Europa fa oggi parte del gruppo multinsegna e multibrand Dit-Distribuzione Italiana, centrale di servizi commerciali e marketing delle insegne Sigma e Sisa, che rappresenta circa 1.000 punti di vendita di vicinato con una superficie media di 500 mq.

Tra i relatori: il presidente Consorzio Europa e neo-presidente Dit-Distribuzione Italiana Oreste Santini, Francesca Gammicchia, business coach e manager dell'innovazione per le risorse umane.

I risultati

Nel 2023, Consorzio Europa ha registrato un fatturato di 400 milioni di euro, sviluppato attraverso una rete di circa 230 store soci, distribuiti in 31 province tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto e Toscana.

Cresce la mdd, come ha sottolineato Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing di Dit, in primis i prodotti freschissimi, avvicinando Dit all'obiettivo del 15% di quota di mercato per la marca privata entro il 2025.

Il format Sigusta

Nel corso del 2024 il consorzio ha puntato a rafforzare la propria immagine con diverse ristrutturazioni in gran parte riguardanti i reparti freschi e in alcuni casi la ristrutturazione di tutto il punto di vendita. Il piano di restyling generale in linea con le più moderne esigenze di mercato ha coinvolto il totale rete per circa 30 punti di vendita con 1,5 Mln di euro di investimento dei soci e 1 Mln di euro da parte Cedi.

In particolare, il format Sigusta, ubicato nei centri cittadini, in zone con alto passaggio pedonale, è dedicato alla prossimità e orientato alla “soluzione pronta”. "Si tratta di un negozio ideale per i residenti di quartiere, ma anche per i clienti che lavorano negli uffici, i giovani, i turisti e tutte quelle persone alla ricerca di un’esperienza di spesa innovativa, pratica ed evoluta" spiegano dal Consorzio.

La rete si estenderà con due nuove location che andranno a completare la rete formata ad oggi da tre store collocati in diverse zone Milano.

Gli obiettivi per la crescita

Tra le iniziative in corso, spicca il progetto di CRM, destinato a diventare uno strumento cruciale per i CeDi nel 2025. Guardando al futuro, il Consorzio prevede una crescita continua nonostante le incognite del mercato, con nuovi progetti di sviluppo già in cantiere per il 2024.