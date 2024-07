Il Temporary Store, aperto dal 1° luglio fino al 12 gennaio 2025, sarà ubicato al piano superiore dello storico edificio del Mercato Centrale di Firenze

Inaugura a Firenze, al primo piano del Mercato Centrale, il primo temporary store targato Mortadella Bologna Igp. Per l'occasione è stata organizzata una giornata con un ricco programma di attività, a partire dalle 11:00 con il taglio del nastro e un brindisi alla presenza del direttore del Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, Gianluigi Ligasacchi e del presidente del Mercato Centrale, Umberto Montano.

“Il Consorzio ha deciso di aprire il primo Temporary Store dedicato alla Mortadella Bologna Igp a Firenze non solo perché è una della città più belle d’Italia ma anche e soprattutto perché ha un primato turistico di notevole importanza - ha spiegato Guido Veroni, Presidente del Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna. Dai dati dell’ultimo Bollettino ENIT sui flussi turistici internazionali, emerge infatti che Firenze è, in Italia, la prima meta di destinazione turistica tra le città d’arte. Inoltre, i flussi di turisti stranieri in entrata vedono nella Top Ten di provenienza ben sei Paesi dove esportiamo il nostro prodotto e presso i quali siamo impegnati con progetti di promozione: Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Belgio e Svizzera. Dal momento che volevamo intercettare i turisti stranieri in Italia, la scelta non è potuta che ricadere su Firenze, con uno spazio dedicato alla Mortadella Bologna, all’interno del Mercato Centrale, a due passi dalla Stazione e meta ideale per degustare e scoprire le eccellenze del nostro patrimonio alimentare.”

“Mercato Centrale dà il benvenuto al Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna –ha dichiarato Umberto Montano, presidente del Mercato Centrale-. La regina rosa dei salumi sarà protagonista di mille prelibatezze che il Consorzio proporrà al pubblico di Mercato Centrale. Non conosco persona, adulti o bambini che siano, che non spenda parole di apprezzamento per quello che, a giusta ragione, è il salume più noto e celebrato della nostra tradizione. Ne vedremo di belle e di buone… ma soprattutto profumate!”

Nei locali della Scuola di Cucina “Lorenzo de’ Medici” del Mercato Centrale, situata al 1° piano, è stata poi organizzata una Master Class di Daniele Reponi riservata a giornalisti, food blogger e influencer, che rientra nel programma Deli Meat Academy e il cui tema è stato l’internazionalità della Mortadella Bologna IGP. In tale occasione, infatti, il Re dei panini gourmet ha guidato i partecipanti alla preparazione di un originale Croque Monsieur alla Mortadella Bologna, invitando i partecipanti a fare altrettanto, evidenziando, in tal modo, la versatilità in cucina della Regina Rosa dei Salumi.

La giornata è proseguita con uno show-cooking aperto al pubblico dove Reponi ha preparato due panini gourmet alla Mortadella Bologna IGP con una serie di ingredienti internazionali per realizzarne uno ispirato all’estate e l’altro celebrativo dell’Unione Europea.

Il Temporary Store, che resterà aperto dal 1° luglio fino al 12 gennaio 2025, è ubicato al piano superiore dello storico edificio del Mercato Centrale di Firenze, risalente alla seconda metà dell’Ottocento, nei pressi della stazione ferroviaria Santa Maria Novella. La struttura, un luogo dove le migliori botteghe artigiane del gusto danno il meglio, è caratterizzata da un’elevata affluenza di pubblico, pari a oltre 3 milioni all’anno, ed è aperta tutti i giorni dell’anno, festività comprese, dalle 9:00 alle 24:00.

La comunicazione della Masterclass Deli Meat Academy rientra nel programma di “DELI M.E.A.T. Delicious Moments European Authentic Taste”, il progetto promozionale e informativo che unisce tre consorzi agroalimentari per la tutela dei salumi Dop e Igp, cofinanziato dall’Unione Europea e rivolto al mercato italiano e francese. La campagna prevede la promozione delle seguenti eccellenze alimentari: Mortadella Bologna Igp, Salamini Italiani alla Cacciatora Dop, Zampone Modena Igp e Cotechino Modena Igp con l’obiettivo di contribuire ad aumentarne il livello di conoscenza e riconoscimento e la competitività e il consumo consapevole in Italia e in Francia.