Coop Alleanza 3.0 rinnova lo store ipercoop di Brindisi

Con un investimento di 1,5 milioni di euro, Coop Alleanza 3.0 ristruttura il punto di vendita ipercoop di Brindisi (4.800 mq), locomotiva alimentare del centro commerciale Le Colonne.

I lavori di restyling hanno permesso di rinnovare il reparto assistito della gastronomia dotato anche di un banco dedicato al confezionato take away. Nel reparto macelleria è stata inserita l'area per l'Officina delle carni con una proposta di piatti pronti da cuocere e da gustare. In ortofrutta è stata introdotta l'area dedicata al Mondo Vegetale dove sono valorizzati i produttori locali con la comunicazione Chi mi coltiva vive vicino a te e un’isola dedicata all’ortofrutta biologica per soddisfare le nuove e crescenti richieste questa tipologia di prodotti. Rinnovato anche il reparto pescheria con un banco servito e un banco refrigerato per il confezionato take away sia di pesce fresco che di pronto cuoci e pronto e gusta. L'area freschi comprende, inoltre, pasticceria e panetteria con pane sfornato tutti i giorni, anche su ordinazione.

ipercoop di Brindisi 1 di 6

Completano l'offerta la cantina dei vini, l'area per il pet food e pet care, per salute e benessere, e il reparto dedicato all’abbigliamento per neonati, bambini e adulti allestito in collaborazione con Upim, insieme a una proposta di biancheria della casa. Presenti, infine, il reparto multimedia, che dispone di una postazione assistita, l’area Casa e Hobby, l’Ottica Coop e la Gioielleria dell'insegna.

Instore sono stati inseriti il Punto di Ascolto con i nuovi terminali Salvatempo, l'ufficio prestito sociale e lo spazio dedicato di Accendi Luce e Gas Coop.

1 di 6

Prezzi più convenienti

In questo store, Coop Alleanza 3.0 applica prezzi più bassi a dimostrazione della vicinanza a soci e consumatori in un momento delicato come quello attuale. La convenienza dell’ipercoop di Brindisi si articola in tre aree principali dell’offerta: prodotto a marchio Coop con i 350 prodotti della convenienza quotidiana a prezzi bloccati per coprire i principali bisogni d’acquisto, le Grandi Marche con 2.000 prodotti per tutti i giorni a prezzi ribassati e l’ortofrutta, proposta a prezzi convenienti.