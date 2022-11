Coop Alleanza 3.0: sostegno ai consumatori contro il caro bollette

Accendi luce&gas Coop permetterà ai soci di Coop Alleanza 3.0 di accumulare punti e avere sconti nelle bollette dal 15 novembre al 31 dicembre

L'Italia sta attraversando una crisi economica importante che sta mettendo in difficoltà le famiglie. Per sostenere i clienti, Coop Alleanza 3.0 ha attivato una serie di attività che rientrano nel programma I valori che ci uniscono, valori come attenzione alla qualità, difesa del risparmio, sostegno alle comunità.

In questo contesto si inserisce anche l'ultima iniziativa che ha come obiettivo quello di fornire un aiuto concreto contro i rincari delle bollette energetiche. Dal 15 novembre al 31 gennaio 2023, la campagna Accendi luce&gas Coop coinvolgerà tutti i territori in cui è presente la Cooperativa e permetterà ai soci di convertire i punti accumulati con la Carta socio Coop in sconti sulla bolletta: ogni 950 punti si potranno scontare 25 euro dalla bolletta. L’ammontare totale dei benefici per i soci previsto da Coop Alleanza 3.0 per queste iniziative è pari a circa 1,5 milioni di euro.

“Abbiamo fortemente voluto questa iniziativa, che avrà un impatto tangibile sulla bolletta delle famiglie -commenta Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0-. Si tratta di una misura che opera in pieno spirito mutualistico, andando a sostenere i nostri soci in un momento particolarmente difficile, perché siamo diffusi capillarmente sui territori, abbiamo nel nostro perimetro una società come Accendi luce & gas Coop che permette delle sinergie virtuose e, soprattutto, perché siamo convinti che, in questo modo, “i valori che ci uniscono” si traducono in azioni concrete di supporto dove più serve, che è esattamente la ragione per cui esistono le cooperative di consumatori”.

Le iniziative di Coop Alleanza 3.0

Tra le attività messe in campo dalla cooperativa c'è anche il Prezzo tutelato contro l’inflazione su un paniere di 600 prodotti (300 a marchio Coop e 300 di altre marche) scelti direttamente dai soci attraverso un sondaggio.

Ulteriori iniziative sono state previste inoltre per i soci che diventeranno nuovi clienti di

Accendi luce & gas Coop, i quali, oltre ad avere la possibilità di accedere agli sconti sopra descritti, riceveranno 80 euro in buoni spesa per contratto DualFuel (ovvero luce + gas) e 40 euro per contratto MonoFuel.