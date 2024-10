Coop amplia la rete Enercoop e arriva ad Asti

Quinta stazione di servizio Enercoop in Piemonte per Nova Coop che sta consolidando la rete nella regione. Il distributore di carburante occupa un'area di 2.500 mq

Nuova stazione di servizio Enercoop ad Asti, il quinto distributore di carburante in Piemonte, situato in via Monti 2a e sviluppato su un'area di 2.500 mq. Lo spazio offre tre pompe bifacciali multiprodotto per il rifornimento self-service di benzina e diesel, una pompa bifacciale self-service per il rifornimento di AdBlue e due pompe bifacciali servite dagli operatori: una per il metano e una per il Gpl. A breve l’area di servizio verrà completata con l’attivazione di una stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici con una colonnina bifacciale per la ricarica ad alta potenza (100 kW) della rete FastWay, ideale per

le soste brevi.

La nuova apertura è stata realizzata con un investimento da 2,5 milioni di euro e s’inserisce in una strategia di sviluppo di Nova Coop che prevede ulteriori posizioni già individuate sul territorio.

I servizi

La ricarica sarà possibile tramite le app per smartphone dei principali provider di servizi di

ricarica, attraverso il display sopra la colonnina. La stazione di servizio è dotata di un impianto fotovoltaico sulla copertura, con una potenza installata di 8 KW.