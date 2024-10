Gallery. Nova Coop: il restyling del Superstore Coop di Bra

Il Superstore Coop di Bra (Cn) si rinnova: riposizionata la pescheria, ampliata la cantina, inserito uno spazio per i prodotti Buoni del Piemonte e introdotta la segnaletica digitale

1 di 9

Nova Coop sta attuando un percorso di rinnovamento della sua rete adeguando i punti di vendita Coop al format superstore con spazi più moderni e un percorso di spesa più funzionale. In questo iter rientra anche il restyling del Superstore Coop di Bra (Cn), sviluppato secondo la filosofia del fare la spesa presto e bene.

Gli interventi di riqualificazione dello store, situato in via Senatore Giovanni Sartori 9, ha coinvolto anche l’adiacente galleria commerciale e gli esterni, con il rifacimento delle pavimentazioni e dei controsoffitti; il completo rinnovamento dei colori, delle ambientazioni e delle insegne; la sostituzione delle porte di accesso e l’adeguamento degli arredi. Anche il parcheggio esterno è stato riasfaltato e ridisegnato, creando gli spazi per la piantumazione di alberi di magnolia giapponese settentrionale, che andranno a migliorare la sua vivibilità e l’impronta ecologica complessiva dello spazio commerciale.

"Bra rappresenta in provincia di Cuneo un insediamento storico e di grande rilevanza commerciale per la cooperativa -dice Fabio Lischetti, direttore vendite di Nova Coop-. Con un investimento complessivo di 3 milioni di euro abbiamo realizzato un’importante operazione di aggiornamento del nostro punto di vendita, adeguandolo a quello che rappresenta oggi l’eccellenza del nostro format per le medie dimensioni di vendita. Il negozio permette ora di effettuare la spesa in modo più rapido e presenta con maggior efficacia e razionalità l’intera proposta del suo assortimento alimentare e del prodotto a marchio Coop, che è stato protagonista di un recente ampliamento di offerta e gamma. Infine, siamo intervenuti sulla omnicanalità, estendendo anche a questo territorio il nostro servizio di spesa online, che rappresenta in ogni aspetto un’estensione digitale dei nostri punti vendita fisici per chi non avesse la comodità di recarsi in negozio."

Il punto di vendita

Si sviluppa su un'area di 1.910 mq

Conta in assortimento 16mila referenze

Tra i servizi: consegna a domicilio su tutto il territorio comunale della spesa online ordinata sulla piattaforma www.coopshop.it

su tutto il territorio comunale della spesa online ordinata sulla piattaforma www.coopshop.it Gli orari di apertura sono: lun-sab 8.30-20; domenica 9-13.

Questo punto di vendita, attivo dal 1987, era già stato ristrutturato nel 2006. L’ingresso sulla Piazza dei Freschi valorizza l’esposizione dell’ortofrutta e dei banchi di libero servizio che ospitano piatti freschi pronti, salumi e latticini. La Pescheria è stata riposizionata e collocata in linea con gli altri reparti serviti. La Cantina dei Vini è stata rinnovata e ampliata ed è stato inserito nel negozio un corner dedicato ai produttori locali denominato Il Buono del Piemonte, con referenze sia confezionate sia fresche, per dare maggiore continuità alla visibilità delle produzioni locali d’eccellenza. Anche la barriera casse è stata completamente riprogettata per ridurre i tempi di attesa, con l’introduzione delle casse Self e del servizio Salvatempo, riservato al socio Coop, un lettore ottico di codici a barre che consente, al termine della spesa, di avvicinarsi a delle casse dedicate per effettuare il solo processo di pagamento, senza più la necessità di far passare i prodotti sul nastro.

Potenziata anche la comunicazione, oggi affidata alla segnaletica digitale attraverso un sistema di monitor e schermi che illustrano le informazioni commerciali e di servizio, contribuendo a una forte riduzione del consumo di carta. Non ultimo, sono stati sostituiti frigoriferi e altre attrezzature con modelli di nuova generazione per garantire un miglioramento delle prestazioni energetiche.

Le iniziative sociali

"A Bra la comunità dei Soci Coop annovera oltre 5.500 persone e sono molteplici e radicati anche i legami che intratteniamo con il territorio -assicura Carlo Ghisoni, direttore politiche sociali di Nova Coop-. Dalle iniziative di educazione al consumo consapevole a quelle di promozione della salute, fino al recupero sistematico delle eccedenze alimentari per destinarle al sostegno delle persone meno fortunate, i nostri negozi rappresentano anche il principale presidio della cooperativa sul territorio per creare valore sociale in favore della comunità."