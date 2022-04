Coop.fi: i biglietti per il bus negli store della rete

I biglietti di Autolinee Toscana sono già in vendita negli store Coop.fi della regione senza sovraprezzo, disponibili alle casse

Unicoop Firenze propone nuovi servizi per il consumatore. Nei punti di vendita della rete Coop.fi sono disponibili i biglietti per l'autobus di Autolinee Toscane, venduti alle casse senza alcun sovrapprezzo. Nello specifico si potranno acquistare l'Urbano Firenze (valido 90 minuti al costo di 1,50 euro); Urbano Capoluogo (valido 70 minuti al costo di 1,50 euro); Urbano Maggiore (al costo di 1,20 euro); carnet da 10 biglietti Urbano Capoluogo e Urbano Maggiore (rispettivamente 14 e 11 euro).

Le dichiarazioni

“La vendita dei biglietti Autolinee Toscane nei Coop.fi vuole rappresentare una facilitazione per l’acquisto per tutti i soci e clienti che potranno farlo durante la spesa, senza necessità di recarsi in luoghi specializzati -spiega Unicoop Firenze-. Per Unicoop Firenze la collaborazione con Autolinee Toscane è un passaggio importante nella direzione dell’attenzione all’ambiente. Il trasporto pubblico locale rappresenta una modalità di viaggiare che riduce le emissioni di Co2 e di altre sostanze inquinanti nell’aria. In questo modo la Cooperativa viene incontro alle esigenze dei cittadini che scelgono i mezzi pubblici e promuove una idea di mobilità sostenibile amica dell’ambiente, come già fa ad esempio con la disponibilità di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici nei parcheggi dei supermercati”.

“L’intesa con Unicoop Firenze ci consente di allargare la rete di vendita e rendere sempre più semplice acquistare i biglietti di Autolinee Toscane. È una novità pensata per i nostri passeggeri che preferiscono i metodi tradizionali di acquisto del biglietto cartaceo" aggiunge Andrea Buonomini, direttore commerciale, marketing e tecnologie di Autolinee Toscane.