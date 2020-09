Coop Lombardia valorizza i prodotti della regione

Il progetto Prodotti in Lombardia, già consolidato da Coop Lombardia, mira da un lato a valorizzare i prodotti del territorio, in linea con la filosofia dell'azienda, dall'altro a potenziare la relazione con i fornitori e le imprese a sostegno dell'economia locale. Quest'anno l'iniziativa, in seguito alle difficoltà dell'emergenza sanitaria, assume un valore più significativo perché mira, grazie alla maggiore visibilità su alcuni prodotti, ad espanderne il mercato creando occupazione. L'offerta comprende vini, acque, carni e pesci, salumi, formaggi latticini e yogurt, pasta e prodotti di gastronomia, eccellenze dell'ortofrutta, prodotti da forno e da dispensa, ma anche articoli per la casa e per la persona.

Tutti i prodotti legati a questo progetto saranno proposti, dal 24 settembre al 14 ottobre, con lo sconto del 20% nei supermercati e ipermercati della rete di Coop Lombardia. A riguardo la cooperativa spiega: “Le relazioni che creiamo con i nostri fornitori sono forti, basate sul mutuo rispetto e permettono di valorizzare i prodotti e il territorio anche al di fuori del punto di vendita, grazie ad esempio, a diversi momenti di promozione, come degustazioni e visite aziendali da parte dei nostri soci”.