Coralis punta su formazione e sviluppo delle mdd, chiude un bilancio positivo e nomina il cda dove entra Roberta Gigante di Gigante srl

Situazione finanziaria solida per Coralis che ha appena letto il bilancio 2024, approvato all'unanimità, sottolineando una quota di mercato dello 0,2% e una del 2,33% per i Cash&Carry. Per l'occasione è stato nominato anche il consiglio di amministrazione con alcune novità: è uscito Giuseppe Passarelli del Gruppo Pascar, mentre è entrata Roberta Gigante di Gigante srl, realtà pugliese con sede a Noci (Ba) e operante sia nel canale Cash&Carry sia nel canale retail.

Il resto del cda è stato confermato: Luigi Giannatempo continua a svolgere il ruolo di vice-presidente, mentre Francesco Curcio e Pierpaolo Schierano sono i consiglieri. Anche Eleonora Graffione è stata riconfermata nella sua carica di presidente del consorzio.

I progetti per la crescita

Per il futuro Coralis intende continuare a crescere e punta per lo sviluppo su alcuni key point: infatti sta mettendo a punto un nuovo progetto di formazione, già messo a disposizione dei soci. Novità anche per i prodotti a marchio del distributore, di cui vi avevamo parlato in questo articolo, presentati in occasione dell'ultima edizione di Marca. Sulle mdd, Coralis proseguirà il percorso intrapreso portando a termine la realizzazione e il lancio delle quattro collezioni mdd.

L'ingresso di Roberta Gigante

Con l'ingresso di Roberta Gigante il cda è composto al 40% di figure femminili. "Un’altra voce femminile può contribuire a portare un punto di vista differente e anche perché, se pur giovane, porterà all’interno del consorzio la sua variegata esperienza che sono certa si rivelerà un valore aggiunto" afferma Eleonora Graffione.

Dal canto suo Roberta Gigante si dice "immensamente grata di questa nomina che mi dà la possibilità di osservare e di ascoltare chi fa la piccola distribuzione organizzata da tantissimi anni”. La manager rappresenta la terza generazione della famiglia Gigante e, insieme al fratello Pietro, ricopre ruoli apicali all’interno della società.

L'esperienza sul campo

Dopo essersi laureata in economia e specializzata in International Marketing all’università Bocconi, ha lavorato per 9 anni in Esselunga, prima come Junior buyer e poi come buyer, avendo la possibilità di acquistare diverse categorie merceologie. In questo periodo, ha avuto l’opportunità di lavorare su diversi progetti strategici per l’insegna che hanno arricchito la sua formazione, come il lancio della marca privata Esselunga CheJoy e il lancio di Starbucks in esclusiva retail. La sua formazione è continuata nell’eCommerce, dove ha avuto l’opportunità di lanciare in Italia il servizio di q-commerce di Gorillas e di costruire da zero team, assortimenti e relazioni commerciali, come Head of buying. Oggi continua nel mondo dell’imprenditoria, entrando nell’ azienda di famiglia che si occupa da tre generazioni di distribuire prodotti alimentari in Puglia.