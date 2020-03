Coronavirus. Gruppo Alì (Selex): 1 milione all’ospedale di Padova

I retailer a sostegno delle strutture ospedaliere in un momento critico come quello dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Anche il Gruppo Alì (Selex), attivo con 113 punti di vendita gestiti direttamente in Veneto e in Emilia Romagna, ha voluto dare il proprio contributo donando, stando a quanto pubblica il giornale online Padova oggi, un milione di euro a sostegno dell’Ospedale di Padova.

A riguardo, il presidente Francesco Canella afferma: “Stiamo oggi vivendo un’emergenza sanitaria che non ha precedenti. Come azienda che è nata e cresciuta in questa città abbiamo sentito di dover fare la nostra parte, di condividere la nostra crescita con il territorio. Ai medici, infermieri e membri del personale sanitario, che stanno lavorando senza sosta con competenza e impegno per fermare quest’emergenza, va il nostro profondo rispetto e ringraziamento. Ci tengo a sottolineare che questa donazione non è solo da parte della Famiglia Canella, ma anche di tutti i 4.000 collaboratori che compongono la Famiglia Alì e che da giorni stanno lavorando in prima linea per garantire il servizio di pubblica utilità alla comunità”.