Coronavirus. Gruppo Gabrielli implementa i servizi per gli over 65

I consumatori con un'età superiore ai 65 anni, le Volpi Grigie, in possesso di Carta Unika Argento o Carta Oro possono delegare un familiare per fare acquisti nei punti di vendita del Gruppo Gabrielli (Oasi, Tigre e Tigre Amico) senza rinunciare allo sconto a loro riservato. L'iniziativa è stata avviata per favorire le fasce più deboli in questo momento di emergenza sanitaria.

La fidelity card unika implementa, dunque, le sue funzioni: l’iniziativa dedicata ai clienti over 65 è ora attiva tutti i giorni della settimana nei punti di vendita aderenti ed estende la fruibilità dei vantaggi riservati ai cluster descritti anche ad un delegato.

“Abbiamo ritenuto di dare la possibilità anche ad un delegato comprovato di potersi sostituire al titolare di Carta Unika per la spesa quotidiana -spiega Marco Monacelli, direttore marketing Gruppo Gabrielli- per contribuire a regolamentare il flusso del transito in punto di vendita per la spesa e alleggerire le nostre Volpi Grigie da questa incombenza nel rispetto delle nuove norme vigenti senza perdere nessun vantaggio”.