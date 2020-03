Coronavirus: Italia zona rossa. Le nuove misure adottate dai retailer

Aggiornamento 11/3/2020

Il coro è unanime: i punti di vendita restano aperti e l'approvvigionamento è garantito. A seguito delle ulteriori restrizioni del Dpcm dello scorso 8 marzo, dettate dall'emergenza Coronavirus, i retailer si riorganizzano in linea con le direttive del Governo assicurando però il normale svolgimento delle attività.

Multicedi, titolare dei marchi Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka, Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn, ha trasmesso ai suoi oltre 500 punti di vendita le indicazioni da osservare per garantire sicurezza e igiene. In particolare, si prevede che la pulizia straordinaria e la disinfezione delle superfici e degli ambienti possa essere fatta anche in forma autonoma e non necessariamente avvalendosi di una ditta esterna. In entrambi i casi è obbligatorio esporre l’avviso dell’avvenuta sanificazione dei locali e mettere a disposizione del personale e dei clienti flaconi di igienizzante per le mani. È obbligatorio usare guanti monouso e mascherine ed esporre l’opuscolo con i comportamenti corretti da seguire. Occorre garantire la distanza di sicurezza di almeno un metro tra i clienti utilizzando gli elimina-code ai banchi, le strisce gommate a pavimento, cartelli informativi.

Coop Alleanza 3.0 tiene aperti gli oltre 400 store secondo i consueti orari di apertura al pubblico. Unica eccezione, nei giorni festivi e prefestivi, i corner con affaccio nelle gallerie commerciali (ottica, gioielleria, piante e fiori, Momenti per Te e Amici di Casa Coop) che saranno chiusi come previsto dalle disposizioni. Iper e Super, presenti nelle gallerie saranno invece aperti anche nei weekend. "Nella situazione eccezionale che stiamo vivendo abbiamo ritenuto di dover aiutare anche le fasce più deboli della popolazione dando il nostro contributo con il servizio di spesa online EasyCoop, che da oggi consegnerà la spesa gratuitamente a tutti gli over 65 negli oltre 300 comuni in cui il servizio è attivo" dichiara Adriano Turrini, presidente di Coop Alleanza 3.0.

Unicoop Tirreno indirizza questo messaggio ai consumatori: "Tutti i nostri supermercati hanno messo in atto le misure indicate dal Ministero della Salute per prevenire la diffusione del virus, il nostro personale è preparato sul tema, stiamo usando tutti i mezzi di comunicazione per dare le corrette informazioni, nel modo più chiaro possibile. Pulizia e sanificazione di ambienti, bagni, carrelli, cestini e bilance sono state intensificate".

Il Gruppo Gabrielli, attivo con le insegne Oasi, Tigre e Tigre Amico presenti in Marche, Abruzzo, Umbria, Molise e Lazio, sottolinea: “Non sono giustificati gli accaparramenti di merci considerando che saremo aperti tutti i giorni della settimana ampliando ulteriormente l'orario di tutti i punti di vendita ove possibile”.

L'azienda ha adeguato le modalità di accesso e l'erogazione dei servizi. “I nostri punti di vendita funzionano a pieno ritmo a partire dal monitoraggio delle referenze maggiormente richieste e dall’assortimento costante e capillare dei nostri prodotti” spiega l’Ad del Gruppo Gabrielli Mauro Carbonetti.

I negozi della rete del gruppo sono inoltre stati dotati di ulteriori sistemi igienizzanti per tutelare clienti e maestranze. Sono, inoltre, disponibili da giorni presidi sanitari a disposizione della clientela come ad esempio le salviette igienizzanti per pulire i carrelli e i dispenser per la pulizia delle mani.

Punti di vendita aperti anche per Fresco Market (Gruppo Tuo), operativa in Lazio, Toscana, Umbria e Marche. "Nei nostri store -spiega l'insegna- saranno garantiti i generi alimentari di prima necessità. Ci siamo attivati per garantire in tutti i supermercati aperti un'operatività sicura sia per i clienti che per i dipendenti, adottando le misure in linea con le normative promulgate dal Governo. Il nostro personale è preparato e aggiornato sulle misure igieniche indicate di volta in volta dal Ministero della Salute". La società aggiunge: "Nonostante la maggiore affluenza non si registrano episodi di ressa, gli ingressi vengono gestiti consentendo l'ingresso a 15 persone per volta e le file alle casse mantenendo la distanza almeno di 1 metro tra i clienti, in ottemperanza alle misure di limitazione di assembramento". Inoltre il servizio di spesa online, realizzato tramite il partner di consegna a domicilio Supermercato24, garantisce la consegna gratis per i clienti over 65 anni fino al 12 aprile, per spese di almeno 40 euro usando il codice sconto UNAIUTOX65 al momento

dell’acquisto. Le zone coperte dal servizio sono verificabili sul nostro sito www.frescomarket.it.

Apertura assicurata anche per la rete InGrande (Gruppo Tuo), attiva in Lazio e Toscana. "Ci siamo attivati per garantire in tutti i supermercati aperti un'operatività sicura sia per i clienti che per i dipendenti, adottando le misure in linea con le normative promulgate dal Governo".

Il Gruppo Arena (Gruppo VéGé), attivo in Sicilia con le insegne Decò, Maxistore Decò, Decò Gourmet, vuole tranquillizzare i clienti. "Non ci sono carenze di prodotti nelle nostre piattaforme logistiche e stiamo monitorando passo dopo passo l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (coronavirus), adottando di volta in volta le misure di prevenzione igieniche e sanitarie indicate dal Ministero della Salute". E aggiunge: "Per il continuo monitoraggio delle procedure previste dai decreti emanati, tutto il personale è stato correttamente formato e preparato sulle misure igieniche precisate dal Ministero della Salute.

I nostri supermercati seguiranno gli orari regolari e vuole avvisare che, nonostante la chiusura prevista dei centri commerciali, in ottemperanza al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti i nostri supermercati ed ipermercati presenti all’interno degli stessi resteranno regolarmente aperti, garantendo un servizio continuativo anche nelle giornate di sabato e domenica".

Per quanto riguarda, invece, i punti di vendita, diretti ed in franchising, che effettuavano la chiusura infrasettimanale il mercoledì pomeriggio, resteranno aperti e nelle giornate di sabato seguiranno l’orario continuato. Il gruppo ha, infine, reso gratuito il servizio di consegna di spesa a domicilio a tutti i clienti over 65 anni, in tutti i punti vendita dove è presente il servizio.

Ergon, società consortile che opera in Sicilia con store a marchio Despar, Interspar, Eurospar, Ard e AltaSfera, ha indirizzato ai consumatori una comunicazione specifica sottolineando le procedure da rispettare, soprattutto quando si è vicini alla cassa: mantenere la distanza di un metro quando si è in fila, anteponendo se possibile il

carrello della spesa fra sé e il cliente davanti come una sorta di separatore fisico; solo quando arriva il proprio turno posizionare la merce all’inizio del nastro; una volta sistemata la merce, recarsi direttamente nella zona d’insaccamento della spesa e non sostare davanti alla cassiera; porgere i contanti o la carta mantenendosi a distanza.