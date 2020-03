Coronavirus: la reazione di consumatori e retailer negli altri Paesi

Dell'Italia rispetto al coronavirus stanno tutti parlando molto, anche se non sempre prendendola a buon esempio procedurale, come invece sottolineato dall'Oms. Di rimando, proviamo quindi a capire nel mondo del retail estero quali sono state le risposte alla nuova emergenza sanitaria Covid-19, che con la sua progressiva diffusione porta a dinamiche di consumo e vendita simili a quelle già registrate nel nostro Paese.

REGNO UNITO

Con lo scoppio anche su suolo inglese del panico da accaparramento nei supermercati, le catene Tesco, Asda e Waitrose rispondono razionando alcuni prodotti essenziali, ovvero consentendo agli acquirenti di non acquistarne più di un dato numero a testa (pare che lo stesso stiano facendo i retailer in Olanda). Parliamo di referenze come la pasta, il latte a lunga conservazione, le salviette antibatteriche e il sapone per le mani, per le quali, qualora lo scaffale fosse vuoto, si indica in alcuni casi la data in cui torneranno disponibili. Il limite fissato da Tesco, che per ora è il più attivo con questo tipo di misura, per questi prodotti è di cinque item, in store come online, dove la pasta è già sold out. Waitrose al momento ha invece solo messo tetti massimi via eCommerce e per referenze non food, stesso discorso per Asda. Infine, da notare che, anche in Regno Unito, si è assistito allo sciacallaggio dei prezzi sui prodotti chiave dell'emergenza.

FRANCIA

Su suolo francese, secondo Les Echos, la vendita di pasta e riso è esplosa già l'ultima settimana di febbraio, con il 29 che ha fatto segnare rispettivamente +50% e +100%, ma crescono anche le categorie come i prodotti per bambini, salute e così via. Rotture di stock a fine giornata per diverse categorie di prodotto, che non impattano tuttavia (almeno per ora), proprio come in Italia, sulla capacità di approvvigionamento. I retailer implementano tuttavia i loro acquisti a titolo preventivo e anche qui, in sintesi, come sta avvenendo in tutti i territori coinvolti, volano modalità di acquisto come l'online e il drive. Da notare, come riportano consumatori e giornali, l'"atteggiamento ironico" scelto da una catena come Leclerc, che a torto o a ragione spinge i consumatori a fare scorta, con tanto di segnalazione tra le corsie (si veda tweet sotto).

AUSTRALIA E USA

Sì, il panico da accaparramento vola, insieme al coronavirus, anche oltreoceano. In Australia gli scaffali a Canberra sono stati svuotati ed è diventato virale il video della lite di due donne per l'ultimo flacone di igienizzante mani. Negli Stati Uniti tra i territori più colpiti al momento in cui scriviamo, con conseguente boom di vendite, ci sono California, Washington (lo Stato) e Colorado, con retailer che anche qui stanno valutando il razionamento degli acquisti di dati prodotti. Intanto, i rivenditori su Amazon di categorie non food come giochi, accessori e varie, lamentano serie difficoltà nell'adempiere agli ordini a causa dei blocchi in Cina.

Insomma, è il caso di dirlo: tutto il mondo è paese.