Coronavirus. Storeden: uno store online gratuito per tutti

Per aiutare le imprese italiane, la piattaforma eCommerce Storeden mette a disposizione delle aziende, per sessanta giorni, uno spazio online per vendere i propri prodotti. Il modello creato dà la possibilità di realizzare un eCommerce personalizzato in cloud, sincronizzato con vari marketplace da Amazon a Ebay, passando per Facebook e Instagram.

Il Ceo Francesco D’Avella, spiega: “Non chiederemo neppure la carta di credito. Ci fa piacere pensare di poter dare una mano, anche se piccola, a tutte le aziende che sono state costrette a chiudere dall’oggi al domani e non hanno la possibilità di vendere online. Abbiamo quindi deciso di aprire loro le porte del web, donando per due mesi l’utilizzo di Storeden, con tutte le funzionalità, e di abilitare anche la sincronizzazione con Amazon e Blomming per permettere a chiunque lo voglia, gratuitamente e senza impegno, di proporre le proprie merci e i propri servizi online. Ci teniamo a dire che non verrà richiesta nemmeno una carta di credito e nessuno dei dati sarà salvato se gli imprenditori non continueranno dopo i due mesi. A breve organizzeremo dei webinar di formazione, per informazioni abbiamo attivato una mail di emergenza, help@storeden.com”.