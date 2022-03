Così Comodo (Selex) arriva nelle province di Vicenza e Padova

Si amplia il servizio eCommerce Così Comodo raggiungendo due nuovi supermercati Famila del Gruppo Unicomm (Selex). Gli store di Chiampo (Vi) e di Curtarolo (Pd) attivano il servizio clicca&ritira per effettuare gli acquisti sulla piattaforma di CosìComodo.it da ritirare in store. L'assortimento comprende oltre 15.000 referenze sia alimentari che non alimentari tra cui le mdd Selex. Per garantire qualità e freschezza, tutti i prodotti vengono separati in specifici contenitori e conservati alle giuste temperature fino al momento della consegna.

Come funziona il servizio

Per accedere basta scaricare l’app CosìComodo Spesa Online da App Store o Play

Store scegliere data e orario preferito del ritiro e fare la spesa. I consumatori possono accumulare punti Carta Club, accedere agli sconti riservati ai titolari della carta

fedeltà Famila, partecipare al cashback di Stato e alla lotteria scontrini.

Il servizio di Click&Collect è attivo con una spesa minima di 20 euro e, per il lancio, prevede uno sconto di 10 euro su un totale minimo di 80 euro. Il pagamento potrà avvenire in negozio o direttamente all’ordine tramite Carta di Credito o Bancomat.