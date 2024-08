CosìComodo, l’eCommerce di Selex, attivo in quattro altri store

In 4 punti di vendita Italmark in provincia di Brescia arriva il servizio di spesa online CosìComodo di Selex

L’eCommerce di Selex CosìComodo è disponibile in quattro altri punti di vendita a marchio Italmark. I negozi in cui sarà possibile utilizzare il servizio di spesa online sono quelli di Brescia (Via Cefalonia), Nave, Chiari e Flero (anche questi ultimi tre in provincia di Brescia). Il servizio di spesa online permette ai clienti di fare shopping anche da mobile con l’apposita app, per poi effettuare il ritiro in negozio.

L’assortimento dello store rispecchia quello online

L’assortimento è lo stesso del punto di vendita fisico a insegna Italmark, dai prodotti dell’industria di marca a quelli della mdd a marchio Consilia.

Ampliare i servizi in ottica omnicanale, la strategia di Selex

La mossa rientra nella strategia di Gruppo Selex volta al contempo all’espansione della rete fisica e all’ampliamento del servizio di eCommerce CosìComodo, per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più digitale e interconnessa e composita. Selex infatti è tra i maggiori retailer in Italia, con una quota di mercato del 15,1% tra iper, supermercati, superette e discount. Il gruppo è costituito da 18 imprese socie, con una rete commerciale di oltre 3.330 punti di vendita. Le insegne con diffusione nazionale che fanno capo a Selex sono Famila, A&O e C+C.