Cotton Seamless: la nuova frontiera dell’intimo senza cuciture di Pompea

Pompea presenta la nuova collezione Cotton Seamless, una linea di intimo che combina comfort, innovazione e naturalezza. Pensata sia per uomo che per donna, la collezione offre capi in cotone senza cuciture, progettati per garantire una vestibilità impeccabile e una libertà di movimento senza precedenti.

La tecnologia seamless di Pompea garantisce un comfort senza pari: l'assenza di cuciture crea una silhouette lineare e offre un'elasticità ottimale. Ogni dettaglio, dalle finiture del cinturino ai bordi delle sgambature, è stato curato per offrire il massimo comfort. Il cotone utilizzato rende i capi morbidi e traspiranti, offrendo una piacevole sensazione a contatto con la pelle.

Per le donne, la collezione include brassière, reggiseno con coppe estraibili, slip e brasiliana, disponibili nei colori bianco, nero e il nuovo colore cameo skin. Per gli uomini, la proposta comprende

slip e boxer, offerti nella tonalità esclusiva blu poseidon a cui si aggiungono le classiche varianti color nero e bianco. Ogni capo è completato dal logo tono su tono "No Stress" sul cinturino elasticizzato.

Questa linea rappresenta un passo avanti nell'intimo quotidiano, con un perfetto equilibrio tra comfort e funzionalità, ed è disponibile a partire da settembre. Pompea, con Cotton Seamless, continua a ridefinire gli standard dell’intimo, restando fedele al suo motto "The Real Comfort”.

Tutti i prodotti sono disponibili online e nei principali punti vendita, dove per la grande distribuzione organizzata è stato inoltre progettato un palbox dedicato a supporto delle attività commerciali.

