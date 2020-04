COVID-19: Arneg riprende gradualmente l’attività

Arneg SpA

Arneg nasce nel 1963 in provincia di Padova. I fondatori Roberto Marzaro e Luigi Finco imprimono all’azienda fin dall’inizio solidi principi e valori morali, tipici della cultura popolare veneta, riassumibili in una citazione del Rag. Marzaro: “Sognare con coraggio, fantasia, etica e buon senso”. Con questo spirito, Arneg è via via cresciuta credendo sempre più nell’efficacia di uno sviluppo produttivo sensibile ai grandi temi della salvaguardia ambientale, del risparmio energetico e del rispetto delle persone.

Oggi è leader internazionale nella progettazione, produzione e installazione di refrigerazione commerciale e attrezzature complete per il settore del retail. Si contraddistingue nel mercato per la capacità di coniugare alte performance, innovazione ecosostenibile, ottimizzazione del risparmio energetico e design made in Italy.

Il Gruppo Arneg

Arneg SpA è la casa madre di un gruppo multinazionale presente in Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania. Tramite i marchi Arneg, Oscartielle, Intrac e Incold, le sue 20 sedi produttive e 17 uffici internazionali, il Gruppo Arneg è leader mondiale nel settore della refrigerazione commerciale. Tale posizione è nata dalla valorizzazione delle sinergie tra le varie aziende e da un patrimonio di conoscenze e idee condiviso in tutto il gruppo tramite la vasta rete produttiva e distributiva presente in ogni continente.

Una sinergia data dalla capacità di Arneg di entrare in profonda sintonia con la cultura di ogni territorio dove esprime il suo stile, la sua forza innovativa e la sua italianità, creando filiali e unità produttive che operano direttamente in loco grazie all’indispensabile contributo delle donne e degli uomini locali.

Tutto per contribuire fattivamente ad una crescita e ad uno sviluppo sostenibile, sotto il segno di una nuova etica del fare impresa: più evoluta, solidale, e condivisa.