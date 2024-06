CPR System; la cooperativa modello di packaging riutilizzabile

CPR System è la società leader italiana nella produzione, movimentazione, riuso degli imballaggi in plastica a sponde abbattibili e pallet.

Un sistema unico in Europa che “mette insieme” le necessità dei produttori, della distribuzione e delle aziende della logistica nel settore ortofrutta ma anche in quello delle carni e del pesce individuando un modello virtuoso di gestione circolare.

Una cooperazione di imprese che genera efficienza e competitività favorendo la creazione di “valore condiviso” all’interno dell’intera filiera. I Soci di CPR System sono oltre 1.000 e comprendono produttori, distributori e aziende di servizio. Si tratta di una vera e propria aggregazione di filiera in grado di creare valore per tutti, compreso l’ambiente. Il primo grande valore di CPR è il modello di riutilizzo delle casse per la movimentazione dei propri imballaggi con la Grande Distribuzione

La cassa REDEA viene ritirata dai Centri di lavaggio Cpr dai produttori che la riempiono con i propri prodotti e prosegue fino alle centrali distributive. Una volta usata, viene recuperata da CPR, riportata ai Centri di lavaggio per poi ripartire, con un viaggio che si ripete all’infinito, nel percorso distributivo. Il modello non crea rifiuti e abbatte le emissioni di CO2. Le casse, a fine vita vengono rigranulate, diventano materia prima seconda e vengono utilizzati per fare nuove casse in un processo circolare. Le REDEA sono gioielli di tecnologia perché dotate di etichetta Smart-Label con codice a barre e tag RFID che consentiranno, in un prossimo futuro, di gestire ed elaborare tante informazioni importantissime per l’ottimizzazione e l’efficientamento del sistema. Le innovazioni di CPR coinvolgono anche i pallet con la nascita di NOE’ il pallet realizzato in plastica riciclata ottenuta dalla materia prima seconda derivante dal post consumo dei Tetrapak® . Il nuovo pallet Noè, progetto unico in Europa è realizzato da Newpal, una nuova società creata in partnership con Lucart e ottimizza e valorizza materiali che altrimenti sarebbero stati rifiuti. Dal Tetrapak® Lucart estrae la cellulosa per i suoi prodotti e CPR System la plastica per il pallet. .La società Newpal si occupa della produzione dei pallet, grazie ad un impianto dedicato ed unico in Europa

