Crai adotta MegaDesk per una nuova gestione strategica del cliente

Nuovo investimento per Crai lato digitalizzazione interna per una gestione più efficiente e profittevole del cliente e della sua fedeltà. L'insegna, nello specifico, si è affidata a Olojin e alla sua soluzione di crm MegaDesk, piattaforma proprietaria sviluppata per la cura della loyalty e della relazione con l'utente.

"L'intento era di adottare un sistema di più facile utilizzo, in grado di raccogliere e connettere dati provenienti da diversi touchpoint all’interno di un’unica piattaforma e di permettere una profilazione più accurata e intuitiva", si legge in una nota aziendale.

Le funzionalità

Sito istituzionale, app ed eCommerce sono stati così dotati di un sistema di crm unificato con tutti i dati dei clienti possessori Carta Più Crai. Megadesk permette, inoltre, grazie al suo sistema di campaign management, di suddividere le anagrafiche in cluster da utilizzare per campagne email, push notification e coupon. Tramite questa soluzione, Crai ha anche la possibilità di attivare un sistema di sondaggi online. MegaDesk è stato infine utilizzato per attivare uno strumento di marketing automation nel sito www.craispesaonline.it e un sistema di customer care integrato per la gestione dei ticket, con un pannello personalizzato secondo la divisione aziendale di competenza. Per migliorare l’usabilità da parte del consumatore dei diversi touchpoint digitali aziendali, Olojin ha inoltre sviluppato per Crai un sistema di single sign on che coinvolge app, eCommerce e sito istituzionale. In questo modo, il cliente potrà accedere ai tre luoghi digitali in modo più snello e in ottemperanza alle più recenti norme sulla privacy, utilizzando sempre uno stesso login.