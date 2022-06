Crai e la sostenibilità ambientale

Crai è da sempre attenta al tema della “sostenibilità ambientale” proprio grazie alla forte presenza e al legame con il territorio che la contraddistingue.

Tre le innumerevoli iniziative intraprese a sostegno dell’ambiente due volte all’anno vengono organizzati programmi di collezionamento premi realizzati con materiale riciclato volti a promuovere uno stile di vita sostenibile e a ridotto impatto ambientale.

Nel corso degli anni, grazie a questi programmi è stato possibile riciclare oltre 4 milioni di lattine in alluminio, quasi 4 milioni di bottiglie di plastica e tutelare oltre 2,5 milioni di api.

Per riconfermare concretamente questo impegno, il 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ha preso il via il nuovo progetto di CSR del Gruppo Crai che realizzerà 16 progetti tra riqualificazione ambientale e forestazione con la messa a dimora di oltre 6.000 alberi, attività che si inseriscono nella Campagna nazionale di forestazione Mosaico Verde, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente.

Due le principali finalità: contrastare i cambiamenti climatici favorendo attraverso gli alberi il naturale assorbimento delle emissioni di CO 2 e migliorare la qualità della vita in aree sottoposte a un forte stress ambientale. Molti e importanti i benefici della riqualificazione delle aree, quali la mitigazione delle temperature e del rumore, il miglioramento della qualità dell’aria, il consolidamento del terreno, l’ampliamento della biodiversità vegetale e animale.

Un gesto concreto di Crai che coinvolge 16 aree dislocate in diverse regioni d’Italia da Nord a Sud della Penisola.

“Ci impegniamo a restituire valore ai territori in cui operiamo sotto molteplici forme ed iniziative” - dichiara Marco Bordoli, Amministratore Delegato di Crai Secom - “che apportino vantaggi concreti e duraturi alla comunità per essere nel cuore dell’Italia, come recita il nostro pay off. Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto di Csr nazionale che contribuirà a migliorare la qualità della vita nelle zone interessate dagli interventi. Un’operazione dalla forte valenza socio-ambientale che il Gruppo Crai ha supportato a tutti i livelli sostenendo per intero il costo”.

Questa iniziativa di forestazione - che vede coinvolte le seguenti insegne del Gruppo: Crai, Caddy’s, PiùMe, Proshop, Risparmio Casa, Vitulano Drugstore - è coerente con l’approccio del Gruppo Crai alle attività di social responsibility, da sempre focalizzato sulle persone e sull’ambiente.

Per saperne di più:

https://www.crai-supermercati.it/sostenibilita-ambientale/piantumazione/