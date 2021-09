Crai e Shopfully potenziano la partnership

Crai, che collabora in maniera continuativa con ShopFully, ha scelto la tech company

come partner per la gestione delle campagne video hyperlocal sul digitale. La partnership permette all'insegna di coinvolgere i responsabili di acquisto potenzialmente interessati, geolocalizzati in prossimità dei suoi punti di vendita.

Attraverso la pianificazione su tutti i marketplace proprietari di ShopFully (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile) e su tutti i canali digitali (inclusi

Google e Facebook), è stata infatti stimolata la brand awareness in prossimità degli store della catena. I risultati della prima fase hanno registrato 2.8 milioni di utenti raggiunti e oltre 3.3 milioni di contenuti visualizzati (+120% rispetto all'obiettivo). Ulteriore testimonianza del risultato della campagna è che oltre il 60% degli utenti coinvolti è atterrato sul sito dell’insegna dopo aver interagito con i contenuti video.

Le dichiarazioni

“Durante tutta la durata della pandemia, Crai è sempre stata in prima linea, impegnandosi per dare ai propri clienti un servizio sicuro, costante e garantito. Eravamo alla ricerca di una soluzione che ci permettesse di raccontare il nostro impegno in maniera efficace e innovativa, per questo siamo molto soddisfatti della collaborazione con ShopFully -commenta Mario La Viola, direttore marketing, format, rete di Crai Secom-. Questa campagna ha avuto il pregio non solo di creare awareness attorno al nostro impegno, ma di coinvolgere le persone interessate e nelle vicinanze dei

nostri punti vendita, così da incentivare anche il traffico nei nostri store, sia online che offline”.

“La nuova soluzione di ShopFully è in grado di combinare la forza del formato video e i benefici della targetizzazione geolocalizzata, che permette di massimizzare gli investimenti coinvolgendo solo gli utenti interessati e nelle vicinanze dei punti di vendita. Questa nuova soluzione funziona in maniera perfettamente sinergica con il volantino digitale, perché ci permette di presidiare in modo solido l’intero bacino di attrazione di ogni negozio -aggiunge Marco Durante, vice president sales & marketing

Italia di ShopFully-. Un aspetto interessante di questo nuovo servizio, inoltre, è che data la sua peculiare capacità di integrare la geolocalizzazione alla forza espressiva del video, si presta anche ad essere un innovativo strumento per tutti i brand che vogliono comunicare con gli utenti attraverso lo smartphone”.