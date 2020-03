Shopfully: boom di chi fa la spesa il lunedì e il martedì mattina

I nuovi giorni e fasce orarie della settimana più gettonate tra gli italiani per fare la spesa durante l’emergenza Covid-19? Il lunedì e il martedì, dalle 9 alle 11 di mattina, dove si registra un aumento di visitatori del +103% rispetto a prima dell’epidemia.

Ad offrirci questi dati è ShopFully, nota in Italia per l’app DoveConviene.

Al contrario delle usanze, in questo periodo i weekend risultano meno affollati rispetto al passato, con una diminuzione del flusso di persone che arriva fino al -60%. In assoluto, esclusa la domenica, gli orari in cui è probabile incontrare meno persone sono: da mercoledì a venerdì dopo le 18 e il sabato dopo le 12.

Come commenta Marco Durante, country manager di ShopFully: “In questo periodo di emergenza le persone non smettono di cercare le offerte, anzi, abbiamo registrato un forte aumento nell’utilizzo della nostra app DoveConviene”.

Da venerdì 13 marzo è inoltre attiva su DoveConviene la sezione “Consegne a domicilio”, dove è possibile trovare i retailer che effettuano la consegna a domicilio della spesa, e tutte le soluzioni per ritirare la spesa ordinata online o per telefono direttamente in negozio. In più, saranno fornite indicazioni in tempo reale sugli orari di apertura dei supermercati, al momento in fase di modifica in alcuni casi.

Per supportare gli utenti nel fronteggiare al meglio il periodo di mobilità limitata, sull’app sono state anche create delle liste a tema per lo shopping, che offrono suggerimenti anche su accessori per lo smart working, soluzioni per fare sport in casa, prodotti per la cura della persona e tanto altro ancora.

Infine, ShopFully supporta la raccolta delle donazioni: attraverso il meccanismo di geolocalizzazione sarà possibile individuare agevolmente le raccolte fondi e le iniziative a supporto degli ospedali della propria città.