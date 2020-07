Crai gruppo Radenza: tre aperture in Sicilia

Si amplia la rete del gruppo Radenza nell’Isola con tre strutture realizzate a Catania, in via Mineo, su un’area di 700 mq, Pozzallo (Rg) con una superficie 1.000 mq e Vittoria (Rg) esteso su 500 mq.

Nei punti di vendita Crai sono presenti banchi freschi assistiti, ortofrutta a libero servizio, ma anche reparti non food dedicati all’igiene per la casa e per la cura personale.

“Queste aperture -spiega il gruppo- rappresentano l’opportunità per garantire ai clienti una nuova importante scommessa imprenditoriale e il potenziamento in due importanti centri della provincia di Ragusa, quali sono Pozzallo e Vittoria. Inoltre abbiamo potenziato la nostra presenza a Catania, città già presidiata. L’esperienza maturata nel corso degli anni ci permette di percepire tutte le nuove e crescenti esigenze della clientela e di assicurare un ampio assortimento di prodotti per gli acquisti di tutti i giorni”. “Tutti i nostri store -aggiunge- sono concepiti per coniugare la convenienza di sempre offerta dal marchio Crai ad un risparmio concreto ed a una qualità eccellente”.