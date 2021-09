Crai lancia il concorso per le generazioni future

Negli oltre 900 drugstore del Gruppo Crai con le insegne Caddy’s, IperSoap, Pilato, PiùMe, Proshop, Risparmio Casa, Saponi & Profumi, Smoll, Vitulano Drugstore, sarà attivo il concorso Generazione Futuro, disponibile dal 4 al 18 settembre.

Com'è strutturato il concorso?

Per partecipare basta effettuare una spesa minima di 15 euro acquistando almeno un prodotto dei brand sponsor 1 in un unico scontrino. Il cliente ha la possibilità di controllare l’esito su questo sito che indicherà l’eventuale vincita immediata di una

delle 75 gift card da 100 euro laFeltrinelli.

I partecipanti registrati potranno, inoltre, concorrere all’estrazione finale di 1 voucher da 1.000 euro da poter utilizzare a proprio piacere in un’attività che supporti il proprio talento.

Con una spesa minima di 15 con prodotto sponsor, si potrà infine partecipare al contest fotografico scattando e caricando sul sito una foto che esprima al meglio il proprio talento. Sarà, quindi, effettuata un’ulteriore estrazione di 3 buoni spesa da 200 euro cadauno da spendere nel proprio negozio drugstore di fiducia.

La campagna adv

Il concorso sarà supportato da una campagna di comunicazione, a partire dalla

campagna tv sulle reti Mediaset (Canale 5, Italia 1, La 5, Mediaset Extra, Top Crime,

Canale 20) con un messaggio promozionale in onda dal 5 al 18 settembre. Prevista anche una comunicazione dedicata online e instore tramite locandine, evidenziatori da scaffale e volantino. Le radio all'interno dei punti di vendita delle diverse insegne, inoltre, trasmetteranno per tutto il periodo un soggetto radio dedicato e personalizzato per insegna.