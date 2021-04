Gruppo Crai propone il concorso Operazione scegli tu!

Le insegne del Gruppo Crai, sia food che drugstore, saranno coinvolte nell'Operazione scegli tu!, attiva dall'1 al 31 maggio, che prevede cinque premi per un valore totale di 50mila euro. L'iniziativa consentirà a tutti i partecipanti di concorrere all’estrazione finale di un super premio per rinnovare la propria casa.

“In un momento in cui le famiglie italiane sono in difficoltà -spiega l'azienda- le insegne del Gruppo vogliono trasformare la spesa in un momento di aiuto concreto per poter tornare ad una vita il più possibile normale. Un’iniziativa personalizzata e a misura di ogni cliente che diventa protagonista attraverso la propria scelta”.

Modalità del concorso

Saranno coinvolti oltre 2.000 negozi del Gruppo Crai con le insegne Crai, Pellicano, Caddy’s, Caddy’s Maxistore, IperSoap, Pilato, Più Me, Proshop, Risparmio Casa, Saponi&Profumi, Smoll e Vitulano Drugstore.

Per prendere parte all’iniziativa basta effettuare una spesa minima di 15 euro acquistando almeno un prodotto dei brand sponsor in un unico scontrino, registrarsi a questo sito e seguire le istruzioni. In palio un montepremi strutturato su due livelli: un premio certo per tutti i partecipanti che aderiranno al concorso, a scelta fra un assortimento di servizi online tra ecosostenibilità con l'opportunità di piantare un albero in Italia; benessere con una scelta tra lezioni online di yoga, pilates, fasce elastiche, home styling, make-up, cura pelle e cosmesi naturale; cucina con lezioni online di pizza, pasticceria e cucina professionale; intrattenimento con una proposta di film su Rakuten Tv e riviste online. Inoltre c'è un super premio ad estrazione finale del valore di 50mila euro per rinnovare la propria casa. Questo premio è suddiviso in 5 premi da 10.000 euro cadauno.

La strategia di comunicazione

Il concorso sarà supportato da una campagna di comunicazione in tv e digital con una pianificazione geolocalizzata sulle piattaforme Google e Social Media, e una comunicazione dedicata in store, grazie all’esposizione di locandine, evidenziatori da scaffale e volantino, insieme alle radio nei punti di vendita delle diverse insegne, che trasmetteranno per tutto il periodo un soggetto radio dedicato.