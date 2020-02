Crai: l’ingresso del Gruppo Di Palo

L’azienda campana Di Palo, precedentemente master franchisee di Auchan per le insegne MyAuchan e Simply con 20 store in Campania, e attiva con 80 punti di vendita Ottimo Supermercati in Campania e nel Lazio, entra nel Gruppo Crai. È dotato di un centro di distribuzione sviluppato su un’area di 30.000 mq situato nel polo logistico di Carinaro/Gricignano D’Aversa. Nella sede di Cardito si trovano invece il Cash&Carry ed il centro di lavorazione delle carni.

“Con l’ingresso del Gruppo Di Palo -afferma Marco Bordoli, Ad Crai- consolidiamo ulteriormente la nostra presenza nel sud Italia. L’obiettivo è quello di apportare sempre di più valore al territorio e ai clienti che quotidianamente scelgono di fare la spesa in Crai. Gli imprenditori che scelgono di entrare a far parte del Gruppo Crai lo fanno perché trovano un gruppo solido, in crescita costante, con un management forte, con tanti servizi di valore a beneficio dei vari centri distributivi. Il Gruppo Di Palo rappresenta perfettamente lo spirito di Crai, votato ad una presenza di qualità nel territorio in cui opera, e soprattutto con un importante piano di sviluppo”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere entrati a fare parte del Gruppo Crai -dichiara Giuseppe Di Palo, Ad e titolare del Gruppo Di Palo-. Per la nostra rete volevamo trovare un gruppo fortemente orientato al retail e che avesse una visione strategica del futuro chiara e ben delineata. Per noi la qualità e le persone sono elementi essenziali per portare avanti un piano strategico di sviluppo dell’insegna. Nella Centrale Crai siamo certi di trovare dunque quanto necessario ad accrescere e consolidare la nostra presenza sul territorio".