Crai per l’ambiente: la short collection “green” di Guzzini

È fondata sul valore dell’economia circolare l'iniziativa Crai per l'ambiente, lanciata dall'insegna. Dopo la mini-raccolta dedicata alle pentole antiaderenti Berndes in alluminio 100% riciclato da lattine post-consumo, Crai propone la linea tavola Circle made in Guzzini, realizzata con bottiglie di plastica riciclata, 100% post-consumo. Questa attività intende coinvolgere anche i clienti verso una strada sempre più improntata sulla sostenibilità, in un vero e proprio circolo virtuoso.

L'iniziativa a premi

L'attività sarà attiva fino al 10 ottobre nei punti di vendita aderenti nei quali per ogni 15 euro di spesa, con unico scontrino, si riceverà 1 o più bollini, a seconda dell’eventuale acquisto di alcuni prodotti sponsor1. Fino al 24 ottobre, al raggiungimento di un determinato numero di bollini e con l’aggiunta di un piccolo contributo in denaro, sarà possibile ottenere oggetti per la tavola firmati da Circle Made in Guzzini, ispirati alla natura, dove il packaging stesso indica il numero di bottiglie riutilizzate per la produzione di un singolo oggetto. A supporto dell'iniziativa Crai ha predisposto un piano di comunicazione online e instore.