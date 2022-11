Credito e fidelizzazione, Cofidis Pagocredit

Novità nel mondo dei pagamenti per il canale fisico: Cofidis Pagocredit e combina un servizio al cliente con user experience e fidelizzazione per il retailer

In occasione del Forum Retail a Milano, l'appuntamento di networking, strategie e innovazione per il retail, Cofidis ha lanciato Pagocredit, una soluzione di credito e fidelizzazione pensata per il retail fisico, in ottica omnicanale.

Cosa è Cofidis Pagocredit

"Per i retailer è uno strumento che permette di offrire un servizio diverso -dice Michele Sivo, regional manager di Cofidis Italia-, per i clienti la possibilità di aver accesso a un piccolo credito con una customer experience molto veloce. L'insieme favorisce la fidelizzazione. Il mondo dei pagamenti nel mercato retail è ormai saturo mentre dai retailer nostri clienti arriva la richiesta di nuove soluzioni di fidelizzazione". Pagocredit è una linea di credito revolving privativa che mira a creare un canale preferenziale d'acquisto verso un'insegna della distribuzione. Per esempio, retailer presso i quali si acquista già, come il brand preferito di abbigliamento, l'insegna di elettronica di consumo vicina a casa, o quella di abbigliamento sportivo. Non l'alimentare, perché la deontologia di Cofidis che punta a un credito sempre sostenibile non si trova nel food.

Come funziona in store

In pratica al cliente viene concesso un fido "ricaricabile", ogni volta che le ratee vengono rimborsate. DI fatto acquista subito e paga a rate, nel negozio convenzionato oppure nella catena, quando lo desidera (nei limiti del proprio credito).

Poiché si tratta di cifre relativamente basse, le procedure sono semplificate: serve uno SmartPos Android con WiFi fornito da Cofidis attraverso il quale caricare (con una fotografia) i documenti necessari (codice fiscale, tessera sanitaria, Bancomat o Postamat). Alla visita successiva non occorre rifare la procedura, la linea di credito è già attivata. Di fatto la soluzione Pagocredit si comporta come una app.

La customizzazione per Amazon

Con lo sviluppo dell'eCommerce i sistemi di pagamento classici sono stati traslati sull'online e questo è accaduto anche per i servizi di Cofidis. Oggi l'approccio è omnicanale, quindi anche Pagocredit avrà presto una derivazione per l'online. Prima di arrivare nel canale fisico, però, Cofidis ha realizzato una soluzione ad hoc per Amazon, Creditline Cofidis.

"In questi ultimi 3 anni è esploso l'online - commenta Giulia Garlando, Pr & sponsorship manager di Cofidis Italia - ma dobbiamo pensare che il tessuto della distribuzione italiana è molto frammentato con tanti punti di vendita fisici che hanno le loro necessità. Siamo partiti dall'expertise di sviluppo che abbiamo fatto online per Amazon, e visto che spesso i nostri partner ci chiedevano soluzioni per fidelizzare il cliente nel canale fisico, abbiamo studiato per loro questa soluzione". Si parla di un parco dealer di circa 28.000 insegne con 40.000 punti di vendita.

Scenario 2022-23

I dati riferiti da manager Cofidis inquadrano come ci si può aspettare, visto lo scenario internazionale, una domanda crescente di credito, anche online. Credito che però deve possibilmente rimanere sostenibile, da qui l'idea di Pagocredit. Limitare il deterioramento del credito.