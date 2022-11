Cresce l’inflazione, come proteggere gli store da furti e taccheggi

La spinta inflattiva ha fatto crescere gli episodi di furto nel 2022 rispetto a un anno fa. Quali soluzioni tecnologiche possono tenere sotto controllo le differenze inventariali

Il costo della vita è in aumento in tutta Europa e secondo gli ultimi dati Istat, in Italia l'inflazione si è attestata a un +11,8% ad ottobre 2022, +3,4% su base mensile. Dati che non si vedevano da metà anni 80 del secolo scorso e che non sono destinati a modificarsi nel breve termine, visto che l'aumento dei costi energetici e alla produzione non si è ancora del tutto riverberato nei prezzi sullo scaffale.

Questo nuovo scenario ha portato a una crescita dei furti nei negozi già da questo anno, con un aumento sia delle organizzazioni di taccheggiatori, che tendono a prendere di mira oggetti ad alto valore che possono poi rivendere, ma anche di soggetti alle prime armi, che rubano articoli di uso quotidiano e di basso valore e quelli che effettuano i cosiddetti furti di necessità, tipologia molto diffusa durante la prima ondata pandemica (nel 2020 erano aumentati del 66% rispetto al 2019).

I retailer stanno cercando di limitare le perdite inventariali aggiungendo dispositivi antitaccheggio anche su articoli di basso valore ma alto rischio di furto come burro e formaggio. Alcuni hanno previsti punti a senso unico per ingresso e uscita nei negozi e nelle corsie con prodotti di alto valore. Si registra inoltre un aumento dell'uso di armadietti con serratura, per aiutare a scoraggiare e rilevare gli episodi di taccheggio. Soluzioni che possono però compromettere la customer experience. Tornano quindi utili le tecnologie e i prodotti per proteggersi da furti e taccheggi, come spiegano da Checkpoint Systems.

I vantaggi delle antenne e delle etichette antitaccheggio per non compromettere la customer experience

Da semplice elemento di deterrenza visiva per potenziali taccheggiatori a sistema per garantire una sicurezza più avanzata negli store, l'evoluzione delle antenne Eas (Electronic Article Surveillance) è stata costante in questi anni, sia dal punto di vista delle funzionalità sia del design. Le antenne Rf più recenti, tra cui la famiglia Neo di Checkpoint, sono ora dotate di una maggiore portata di rilevamento, in alcuni casi fino a 2,7 metri. Se si guarda al design, come per le antenne della serie NS, che consentono di essere integrate nelle corsie adiacenti alle casse e i punti di checkout, allertando nel più breve tempo possibile il personale di sicurezza nei negozi.

È molto importante dunque che le antenne siano un elemento all'interno di un sistema che fa uso di etichette antitaccheggio, applicate sui prodotti alla fonte o anche in negozio. Le loro dimensioni ridotte e il minimo impatto visivo non compromettono la customer experience, come invece farebbe un prodotto chiuso all'interno di una vetrina. Per esempio le etichette con logo Black Lock possono essere applicate a qualsiasi articolo e comprendono anche una gamma adatta all'uso su prodotti alimentari, grazie a test rigorosi che ne garantiscono la conformità alle normative sulla sicurezza alimentare, e una varietà di forme e dimensioni per adattarsi a diversi stili di imballaggio. Tuttavia, esistono anche molte altre etichette e cartellini che offrono una protezione molto più visibile e palese contro i furti a livello di scaffale.

Ci sono poi i prodotti della divisione Alpha High Theft Solutions di Checkpoint -tra cui i ragni Spider, le custodie Keepers e le etichette rigide- offrono una protezione comprovata dei prodotti, senza oscurare il marchio o danneggiare la confezione. Inoltre, consentono ai clienti di maneggiare liberamente gli articoli prima di prendere una decisione d'acquisto. Per il personale del punto di vendita sono facili da utilizzare e da rimuovere, senza influire sull'esperienza del cliente o creare lavoro superfluo. Questa gamma di prodotti, in continua evoluzione, agisce da efficace deterrente visivo, contribuendo a dissuadere gli acquirenti con intenzioni disoneste.