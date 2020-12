Cupper: il calendario dell’avvento dotato di té e infusi

Ventiquattro bustine, una per ogni giorno dell'avvento, il tempo liturgico di preparazione al Natale. Cupper propone il calendario per questo periodo con una proposta di bustine di tè e infusi biologici 100% naturali e vegan con erbe, frutta, spezie e fiori. Le proposte del calendario dell’avvento di Cupper sono state pensate per soddisfare sia i palati più curiosi e amanti della sperimentazione sia quelli più tradizionali che ricercano i sapori classici in ogni occasione. Le 24 bustine contengono 12 gusti.

Il brand segue, in questo modo, la tendenza internazionale del Wonderful Time: viene abbandonato il classico “appuntamento delle cinque” a favore di un consumo di tè, infusi e tisane nei diversi momenti della giornata per prendere una pausa, come momento di socialità o semplicemente per riscaldarsi.

Cupper

Oggi sugli scaffali, Cupper ha sostituito il precedente name Clipper, usato dai mercati spagnolo, tedesco e da poco da quello italiano, mentre il nome Clipper per i restanti mercati. L'offerta di Cupper si distingue per la qualità e la cartificazione bio dei suoi prodotti così come distintive sono le bustine non sbiancate e il packaging completamente biodegradabile. Oggi produce e vende oltre 150 differenti varietà di tè in oltre 50 Paesi.