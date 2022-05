Nonostante la crescita del mercato delle asciugatrici elettriche, lo stendino è ancora il modo più efficace, ecologico ed economico di prendersi cura dei propri capi di abbigliamento dopo il lavaggio anche in considerazione dell’incremento dei costi dell’energia elettrica; le famiglie italiane stendono in media 2-3 volte alla settimana (72%) e ricercano come caratteristica principale in uno stendino la stabilità . Lo stendino, dopo la lavatrice (97%), è il secondo strumento per la cura del bucato posseduto dagli italiani (90%) , seguono cesto da stiro (89%) e asse da stiro (80%). (*)

Il ruolo di Leifheit è quello di intercettare e valorizzare nuovi trend di utilizzo , abbozzati in Italia, ma già consolidati nel resto d'Europa: ad esempio nei paesi del nord Europa vi è una grandissima penetrazione degli stendini ad ombrello da esterno e degli stendini cosiddetti con “le gambe a U” come lo stendino della linea Pegasus.

Il motivo per cui in Italia abbia avuto successo la tipologia degli stendini con “gambe a X” in alluminio o in resina (rispettivamente il 24,7% e 36,8% del mercato a valore / fonte banca dati IRI anno 2021) è dettato unicamente dalla conformazione geografica del nostro paese, una penisola circondata dal mare e quindi molto umida e con livelli di ventosità elevati rispetto al resto d'Europa.

Il recente incremento delle materie prime e la crescente non disponibilità di stendini con posizionamento entry level “con gambe a X”, sta portando il trade ad operare nuove scelte e a rivalutare segmenti come quello degli stendini con “gambe a U” (linea Pegasus) che rispondono perfettamente ai needs del consumatore italiano: maggiore stabilità in caso di vento e resistenza alla ruggine grazie ad una specifica copertura con vernice epossidica.

Lo stendibiancheria Leifheit Pegasus 180 Solid offre tutte le caratteristiche di uno stendibiancheria ideale grazie alle sue gambe di appoggio parallele: risulta una soluzione stabile e solida sia per ambienti interni che esterni, la lunghezza di asciugatura si estende per 18 metri e offre spazio per due carichi di lavatrice; i capi di bucato lunghi si asciugano sulle alette laterali apribili che grazie alla loro altezza da terra di 105 cm impediscono il contatto con il terreno. Pegasus 180 Solid offre dei pratici accessori: due supporti per capi di piccola dimensione, grazie ai quali è possibile appendere facilmente calzini asciugamani o slip senza utilizzare le mollette. E’ facile da aprire e altrettanto semplice e veloce da richiudere; le barre di asciugatura presentano una speciale verniciatura a polvere e sono protetti in modo permanente contro la ruggine la durata della garanzia è di ben 5 anni.

Lo stendibiancheria Pegasus prevede una gamma di ben 10 varianti tra le quali spicca il modello Pegasus 120 Solid Bath dedicato alla stenditura all'interno della vasca da bagno per appartamenti di piccole superfici e lo stendibiancheria Pegasus 200 Solid Deluxe mobile dotato di rotelle e di una serie di accessori aggiuntivi fra cui grucce e supporti per capi di piccole dimensioni che lo rendono il top gamma della linea stessa.

Questo lancio si colloca all’interno del segmento degli stendini in acciaio che vale il 38% del totale mercato degli stendini.