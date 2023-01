D.IT a Marca 2023: quanto cresce la mdd

I risultati della mdd: D.IT sottolinea a Marca 2023 la crescita dei propri prodotti a marchio con un incremento del 22% a valore e del 10% a volume

I prodotti a marchio del distributore di D.IT- Distribuzione Italiana sono cresciuti nel 2022 registrando un incremento del 22% a valore e del 10% a volume, con una crescita di quota in tutte le categorie in cui è presente. Il gruppo sottolinea a Marca 2023 i risultati dei prodotti a marchio.

I risultati della mdd

La mainstream Sigma cresce del 12,8%, quella Sisa del 48%. Gusto&Passione, il brand di specialità regionali registra un +14%, VerdeMio, segmento del biologico, del 17% ed Equilibrio&Piacere, brand a presidi del salutistico, del 10%. Cresce anche l'entry level Primo che mostra un trend di oltre il 16%, a dimostrazione del cambiamento in atto in alcuni cluster di clienti. Questi trend portano complessivamente la mdd ad una quota del 11.5%, due punti in più rispetto al 2021 e in linea con il percorso verso l’obiettivo fissato al 18% entro fine 2025.

Gli investimenti del gruppo

In occasione della fiera che si sta svolgendo a Bologna, D.IT sottolinea gli investimenti su tutta l’area che regola i processi di sviluppo e la certificazione dei prodotti a marchio per i quali ha ricevuto la certificazione ISO 9001.

I progetti tra conferme e novità

Il gruppo rinnova la collaborazione con Slow Food Italia nella selezione di fornitori ed eccellenze enogastronomiche. A riguardo da D.IT sottolineano: "Attività questa che ci rende particolarmente orgogliosi perché ci consente di contribuire alla salvaguardia delle peculiarità enogastronomiche presenti in ogni regione e di avere nei punti di vendita di prossimità, delle nostre associate con insegna Sigma e Sisa, un’offerta unica ed esclusiva grazie all’utilizzo del brand Gusto & Passione Selezione Slow Food Italia".

Inoltre, D.IT è coinvolta in un progetto con l’Università Sant’Anna di Pisa e GS1, volto alla misurazione della circolarità dei processi produttivi, elemento fondamentale per migliorare la sostenibilità produttiva delle imprese. Infine l'azienda è pronta ad avviare un progetto di sviluppo della mdd nel freschissimo e in particolare nelle carni, nella gastronomia da banco e nell’ortofrutta. I primi due sono già attivi presso alcuni soci e saranno estesi nei prossimi mesi, il terzo arriverà sulla rete vendita entro il primo trimestre 2023.