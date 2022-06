Il cda di D.IT conferma come presidente per i prossimi tre anni Donatella Prampolini Manzini, e alla vicepresidenza Elpidio Politico

Il cda (consiglio di amministrazione) di D.IT–Distribuzione Italiana, centrale di servizi commerciali e marketing delle insegne Sigma e Sisa, conferma per i prossimi 3 anni Donatella Prampolini Manzini alla presidenza del Gruppo. Prampolini Manzini è presidente di Gruppo Realco, socio fondatore della cooperativa bolognese, presidente di Fida (Federazione italiana dei dettaglianti dell’alimentazione) e vicepresidente nazionale di Confcommercio. Nell’attività quotidiana di indirizzo e coordinamento della cooperativa, la Prampolini sarà coadiuvata da Elpidio Politico, attuale amministratore delegato di Distribuzione Sisa Centro Sud, che assume la carica di vicepresidente. Amministratori delegati allo sviluppo dei marchi sono, per Sigma, Donatella Prampolini Manzini, mentre per Sisa Giuseppe Sammaritano, ad di Sisa Sicilia.

Nel quadro estremamente complesso nel quale si trovano il Paese in generale e il largo consumo nello specifico, il cda di D.IT ha incaricato presidente e vicepresidente di sviluppare tutte le possibili sinergie tra i soci, di rafforzare il valore delle insegne Sigma e Sisa e dei marchi commerciali, assegnando alla centrale un ruolo sempre più rilevante nella creazione di un vantaggio competitivo di lungo periodo per tutto il sistema. Allo stesso tempo, l’azione di Prampolini Manzini e Politico, nel quadro degli indirizzi strategici del cda D.IT, sarà focalizzata sulla crescita quali-quantitativa della cooperativa e sul rafforzamento dell’alleanza strategica della supercentrale Forum che trova in D.IT, insieme a C3, CRAI e Despar Servizi, uno dei soci fondatori.

“Il contesto complessivo necessita certamente di soluzioni rapide ma ben definite all’interno di un quadro strategico chiaro per gli imprenditori che si riconoscono nelle nostre insegne -commenta Donatella Prampolini Manzini- Il mio ruolo sarà garantire, in continuità con il mio precedente mandato, risposte coerenti ed efficaci alle istanze dei territori nei quali i Soci operano".

“Il mio mandato si caratterizzerà prima di tutto nella promozione di tutti quei progetti coerenti con un rafforzamento organico del sistema D.IT -aggiunge Elpidio Politico- oggi più che mai, una stretta collaborazione tra i soci è condizione necessaria per rafforzare D.IT, i suoi brand e di conseguenza Forum”. L’obiettivo del cda D.IT trova una sintesi nella ferma volontà di rilanciare la Centrale in tutti quei servizi necessari per generare valore in termini di competitività e innovazione per tutti i soci.