Da Meno30 arriva L’Osteria del Gusto: bontà e genuinità le parole d’ordine

Meno30, marchio di Emmegel attivo nella produzione e distribuzione di pesce surgelato al naturale e ricettato, è pronto a lanciare sul mercato della GDO una nuova linea di piatti ispirati alla più genuina tradizione culinaria regionale toscana e pronti per essere gustati ogni giorno con garanzia di qualità e sicurezza, la stessa che Meno30 pone alla base di ogni singolo prodotto già presente nei principali canali della grande distribuzione organizzata del nostro territorio.

L’Osteria del Gusto nasce dalla passione per le cose buone e fatte bene, fatte con amore e con quella maestria che si tramanda di generazione in generazione come un piccolo segreto la cui magia si rinnova ogni volta che riproponiamo una ricetta di famiglia sulle nostre tavole.

Il segreto de L’Osteria del Gusto è fatto di ingredienti di prima qualità, di filiera corta, di ricette appartenenti alla tradizione regionale toscana e ancora di territorio e mani sapienti: nasce così una linea di piatti pronti dai sapori unici ed inimitabili, espressione delle nostre eccellenze culinarie, un tesoro variegato di piatti della tradizione che Meno30 consegna alla filiera del freddo, mantenendo intatta la bontà e la fragranza del piatto con la consueta sicurezza di freschezza.

L’Osteria del Gusto di Meno30 è una linea ricca e completa di piatti pronti e surgelati che soddisfano i gusti e i desideri del consumatore più esigente e anche del più buongustaio con una varietà di ricette tradizionali toscane a base di pesce e non che, con la loro unicità, esprimono il meglio di un territorio e della sua storia. Proprio dal territorio nasce l’ispirazione di Meno30 nel creare questa linea di piatti pronti che nasce anche da una accurata ricerca di ingredienti antichi e di preparazioni tradizionali: una rigorosa selezione solo di quello che rappresenta il meglio della cucina regionale ha prodotto L’Osteria del Gusto che arriva nella GDO come originale modello di gourmandise legata alla filiera del freddo di alta qualità.

La linea si articola in:

Le Zuppe Gourmet: Farro del Pescatore, Orzo all’Isolana, Vellutata di Mare, Pappa al Pomodoro di Mare.

Da consumarsi previa cottura, i piatti de L’Osteria del Gusto sono proposti nelle pratiche e riconoscibili confezioni da 250gr e da 400 gr. Pronti per essere rigenerati nel forno tradizionale, nel microonde oppure in padella in pochi minuti e per essere gustati in tutta la loro sfiziosità.