Da Plastimark, soluzioni per un’esperienza d’acquisto a tutto comfort e in sicurezza

Plastimark dichiara i suoi obiettivi per il 2022: le parole d’ordine saranno innovazione, sostenibilità e sicurezza.

La grande novità dell’anno è il nuovo carrello spesa: Roomy. Con questo carrello da 160 litri prende forma la Linea Monoblocco di Plastimark, avviata nel 2018 con il lancio del Pleasy da 100 litri. I carrelli di questa linea sono entrambi realizzati in un unico blocco (corpo e manico) di materiale plastico di altissima qualità, senza l’ausilio di viti.

Roomy è un perfetto connubio tra funzionalità ed estetica, dedicato alle medie superfici di vendita, rappresenta inoltre la competenza e la creatività del “Made in Italy”. Il suo design unico, firmato dal designer e architetto italiano di fama internazionale, Cesare Monti, si aggiunge ad un arcobaleno di soluzioni cromatiche disponibili e alle varie possibilità di personalizzazione e accessori. Un carrello perfetto per comunicare l’identità di brand e portare la shopping experience ad un altro livello.

Inoltre questo prodotto è stato progetto per avere una minore impilabilità tra carrelli, sia per occupare meno spazio nei punti vendita, sia per ottimizzare i trasporti di camion e container e avere quindi un basso impatto ambientale in termini di emissioni di CO2.

Proprio il tema della sostenibilità, da sempre importante per l’azienda, ricopre questo anno un ruolo fondamentale. Dal 14 gennaio 2022 è in vigore la direttiva SUP (Single use plastic), il provvedimento voluto dall'Unione europea per ridurre il consumo di plastica monouso e a limitare la sua dispersione nell'ambiente e negli oceani.

Per Plastimark è molto importante che si comprenda la differenza abissale tra la plastica monouso e quella a lunga vita, ma soprattutto il loro fine ultimo. La plastica monouso è giusto che vada a morire. Al contrario, alla plastica riciclabile vengono riconosciuti molti campi di applicazione, risultando essere una risorsa preziosa. Plastimark da sempre, ha immaginato e voluto la plastica come essenza della propria offerta, proponendo prodotti sostenibili sotto ogni punto di vista.

Tra le recenti offerte eco-friendly, spicca la linea Black Compound, che propone carrelli, cestini e pallet realizzati in plastica riciclata al 100%. L’obiettivo di Plastimark è proprio quello di offrire soluzioni sostenibili ad un mercato sempre più orientato ai temi dell’ambiente e a tutti quei Retailers che cercano di dare ai supermercati un’impronta etica.

Altro focus di Plastimark, affermatosi ancor di più durante gli ultimi due anni di emergenza sanitaria, è rappresentato dalla possibilità di additivare i propri carrelli e cestini con l’aggiunta di antibatterico. L’Università di Bari ha certificato che la linea Plastimark Clean Compound, così denominata, garantisce la riduzione fino a 2.000 volte della carica batterica sulle superfici dei prodotti.

Plastimark è fiera di poter mettere la propria esperienza al servizio dei retailers che vorranno offrire ai loro clienti un’esperienza d’acquisto unica, nel pieno rispetto delle persone e dell’ambiente. Ancora una volta l’azienda si conferma così leader nel settore assicurando design, innovazione, sostenibilità e sicurezza, uniche sul mercato.

Per maggiori informazioni: https://www.plastimark.com/