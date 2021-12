Da Select, le nuove linee “Selezioni dall’Italia” e “Selezioni dal Mondo”

Lo specialista italiano dei legumi e dei cereali, in occasione della fiera Tuttofood di Milano ha presentato le sue 2 nuove linee, “Selezioni dall’Italia” e “Selezioni dal Mondo”, frutto dell’esperienza di oltre 60 anni di attività nella selezione delle migliori materie prime.

Qualità, trasparenza e cura della materia prima sono i valori che da sempre guidano le decisioni della famiglia, oggi alla terza generazione, e che si arricchiscono di un ulteriore principio divenuto fondamentale per il nostro pianeta: la sostenibilità.

Select produce alimenti preziosi, ricchi di benefici per la salute dell’uomo ma che contribuiscono anche al benessere del nostro pianeta. E l’impegno dell’azienda in ambito di sostenibilità continua lungo tutta la filiera produttiva, dalla selezione dei fornitori all’utilizzo di energie rinnovabili e materiali riciclabili. Attraverso i suoi alimenti di qualità, Select si prende cura della salute dell’uomo senza trascurare quella del pianeta.

SELEZIONI DALL’ITALIA

La Linea “Selezioni dall’Italia” propone una varietà di sei legumi scelti dalle migliori coltivazioni di aziende agricole italiane nelle zone maggiormente vocate e con il clima più adatto. Tutte le fasi del processo di selezione e confezionamento vengono curate nel dettaglio ed effettuate con particolare attenzione alla tutela ambientale. La confezione è realizzata con un innovativo Eco Pack certificato TUV Austria realizzato in materiale compostabile e biodegradabile per essere comodamente riciclato nella raccolta differenziata tra i rifiuti organici. Inoltre il prodotto è confezionato in atmosfera protettiva per preservarne il contenuto.

SELEZIONI DAL MONDO

Nella Linea “Selezioni dal Mondo” Select propone le migliori varietà di legumi scelte in tutto il mondo solo da fornitori qualificati. La confezione è in carta certificata FSC® da foreste gestite in maniera responsabile e presenta una finestra in PLA biodegradabile per ridurre il consumo di plastica. Sul packaging sono riportati claim salutistici e nutrizionali certificati che comunicano i benefici principali dei singoli prodotti e la sintesi del “Metodo Select”, il patto che lega consumatori e brand che poggia su tre pilastri, origine, trasparenza e selezione. La linea “Selezioni dal Mondo” presenta una veste grafica di forte impatto a scaffale, che rende subito riconoscibili le diverse varietà per agevolare la scelta tra le diverse referenze esposte. La linea è disponibile in tre formati, l’astuccio da 400 grammi e il sacchetto da 400 grammi e da 800 grammi.

Per maggiori informazioni: www.legumiselect.it