Da Synco, soluzioni evolute per un facing rapido e perfetto

L’avanzamento automatico Synco-Rtc con l’esclusiva funzione “Quick Adjust” che sta rivoluzionando lo scaffale: molto di più di un semplice facing, questi sistemi consentono una gestione del layout dei prodotti così veloce che possono ridurre il tempo necessario per eseguire rifornimenti e/o modifiche di oltre la metà rispetto ai sistemi tradizionalmente utilizzati.

Gli acquirenti cercano chiarezza… l’immediata acquisizione visiva del vostro brand e dell’offerta della vostra gamma di prodotti sono la miglior garanzia per ottenere un sicuro successo di vendite.

Synco mette a vostra disposizione strumenti efficienti e moderni che vi aiuteranno a raggiungere i vostri obiettivi commerciali ottenendo al contempo importanti economie gestionali.

Questi sistemi a molla di nuova generazione si adattano ad ogni esigenza del planogramma imposto dal retail, otterrete così uno shelf management con prodotti ben allineati e perfettamente in vista, in grado di migliorare la redditività dello scaffale.

Gli unici sul mercato dotati di Quick Adjust

La funzionalità Slide & Lock, rapida ed intuitiva, permette di spostare velocemente e senza sforzo interi blocchi di prodotti da un lato o dall’altro; in pratica un sistema di “blocco e sblocco” brevettato consente la movimentazione orizzontale contemporanea di spingitori, separatori e relativi prodotti inseriti.

Questi strumenti sono inoltre una grande arma per combattere la condizione di out of stock: in caso di repentino esaurimento di una o più referenze nel ripiano, la funzione Quick Adjust consente infatti di modificare il planogramma in tempi rapidissimi, riportando l’esposizione dei prodotti nella miglior condizione possibile e favorendo un controllo costante dello status dello scaffale.

Le 3 gamme di prodotto

Ribalta

Il top di gamma, un sistema con i frontalini abbattibili Flip-Down che facilitano il caricamento anche massivo delle referenze collocate in spazi stretti. Disponibili con vari tipi di spalle (fissa o regolabile), secondo la grandezza del prodotto da esporre. Questo sistema è indicato per quei settori con prodotti sottili o piccoli, con criticità espositive, come gli affettati in busta, tavolette di cioccolato, integratori, dentifrici, deodoranti e prodotti di bellezza, ecc.

PP3 (Profit Pusher 3th generation)

Avanzatore a molla più “corposo”, indicato per prodotti ingombranti di difficile gestione come surgelati e sacchetti di caramelle. È disponibile con frontali di due altezze (50 e 70 mm) e con vari accessori che contribuiscono a migliorarne il funzionamento in relazione al prodotto esposto.

Kurvo

Sistema per il “beverage merchandising”: bottiglie o lattine, di birra, vino, bibite, ecc. Il sistema è composto da un vassoio singolo regolabile in larghezza (in funzione del diametro del prodotto esposto) e da un elegante frontalino “kurvo” trasparente che accoglie e porta sempre in vista la bottiglia o la lattina esposta.

Benefit

Installazione semplice e rapida

Tempi di rifornimento veloci

Migliore visibilità sullo scaffale

Aumento delle vendite

Migliore gestione delle categorie

Risolve le problematiche legate all’ “out of stock” nell’esposizione

Rapido ritorno dell’investimento

Per maggiori informazioni: https://www.synco.it/it/sistemi-ribalta-e-kurvo

Canali youtube: