Da Tosca, soluzioni sostenibili per il packaging e il trasporto

I rifiuti sono sinonimo di inefficienza. Spreco di prodotto, manodopera, stoccaggio e imballaggio: sono queste le quattro aree del settore alimentare per le quali i rifiuti rappresentano un problema persistente. Fortunatamente gli imballaggi riutilizzabili rappresentano la chiave di volta che contribuisce a ridurre gli sprechi in tutti questi ambiti.

Tosca, leader globale nelle soluzioni riutilizzabili di imballaggio e nel pooling, con il suo ampio portafoglio di cassette riutilizzabili, pallet, contenitori per merci sfuse ed espositori è in grado di conferire efficienza e sostenibilità alle supply chain alimentari.

Gli imballaggi riutilizzabili proteggono il prodotto riducendo gli sprechi

Gli imballaggi riutilizzabili sono più solidi delle alternative monouso, assicurando in tal modo una maggiore protezione ed evitano la generazione di rifiuti. Le pareti rinforzate, le basi più robuste, le chiusure più complesse sono solo alcuni dei numerosi accorgimenti messi a punto da Tosca per prevenire i danni al prodotto. Infine, la possibilità di proteggere i vostri prodotti vi consente di venderne una quantità maggiore, con una qualità superiore, risparmiando in definitiva denaro.

Gli imballaggi riutilizzabili fanno risparmiare tempo prezioso, riducendo gli sprechi di manodopera

A differenza degli imballaggi alternativi in cartone e in legno, gli imballaggi riutilizzabili preservano la loro robustezza e non devono essere manutenuti, ripuliti, richiusi, compattati per essere smaltiti all'interno del flusso della supply chain. Progettati tenendo nella massima considerazione l'efficienza operativa, gli imballaggi riutilizzabili includono utili funzionalità come ad esempio le maniglie ergonomiche e si distinguono per la loro versatilità, che consente di trasformarli da imballaggio di trasporto a espositore.

I contenitori riutilizzabili eliminano i rifiuti di imballaggio per un'operatività più sostenibile

Gli imballaggi riutilizzabili offrono un'alternativa più sostenibile ai contenitori monouso in legno e in cartone, perché non devono essere smaltiti e possono essere riutilizzati centinaia di volte.

Scegliete un partner per gli imballaggi riutilizzabili impegnato a rendere più efficiente la vostra supply chain

Comprendere le sfide peculiari della supply chain e fornire soluzioni per creare supply chain più efficienti è ciò che Tosca fa da oltre 100 anni. Tosca ha acquisito Polymer Logistics nel dicembre 2019 e Contraload nell'agosto 2020, unendo tre fra i principali attori nell’ambito della supply chain alimentare globale e dando vita a un partner più solido. Insieme con un unico marchio, Tosca è pronta ad aiutare i clienti con un servizio di alto livello, un portafoglio prodotti p robusto, una rete distribuita su scala globale in continua espansione e risorse agili e innovative di ricerca e sviluppo e di produzione. I prodotti di Tosca, che includono cassette, pallet, contenitori per merci sfuse, espositori e molto altro ancora, sono progettati per essere molto validi singolarmente e praticamente senza rivali una volta abbinati.

Tosca è impegnata a costruire un futuro di soluzioni sostenibili per il packaging e il trasporto, dove gli imballaggi monouso rappresenteranno una scelta obsoleta. Partner ancora più solido e afffidabile, Tosca sta rivoluzionando le supply chain alimentari in tutto il mondo. Scegliete Tosca che vi aiuterà a ridurre gli sprechi inutili nella vostra supply chain e ad aumentare la qualità del prodotto, l'efficienza operativa e la sostenibilità.