Da Zero: la pizza del Cilento sbarca a Porta Venezia a Milano

Terzo locale a Milano per l'insegna Da Zero la cui specialità è la pizza del Cilento con item del territorio che ne esaltano la tradizione gastronomica

Nuovo locale nel capoluogo lombardo per l'insegna Da Zero che a Milano opera con tre ristoranti che vanno a completare la presenza sul territorio italiano dove sono attivi otto locali in totale: Vallo della Lucania (Sa), due a Torino, uno a Firenze e Bologna. L'offerta si concentra sulla pizza tradizionale del Cilento. Il locale si trova a Porta Venezia, in piazza Oberdan, nel cuore di Porta Venezia a Milano con un'offerta di pizze preparate con impasto semi-integrale ad altissima idratazione e lunga lievitazione, realizzato con farina di tipo 1 con il germe di grano vivo del Mulino Casillo. I piatti vogliono essere un chiaro omaggio alla cultura gastronomica del Cilento e dei suoi prodotti: dai pomodori all'olio extravergine d'oliva, dai formaggi artigianali ai salumi, provenienti da piccole aziende agricole che condividono la stessa passione per il territorio e la sua biodiversità.

Il locale

Lo store presenta una rinnovata identità visiva, si sviluppa su un'area di 155 mq per un totale di 45 coperti, a cui si aggiungono i 40 coperti esterni del dehor. Protagonista dello spazio è il grande forno a legna, cinto da un bancone semi circolare sul quale si può mangiare osservando il lavoro dei pizzaioli. Il locale combina elementi decorativi tradizionali con accenti di originalità che caratterizzano la nuova identità visiva, a partire dai colori: il rosso per le sedute in velluto e l’oro per le pareti e gli espositori dei prodotti. A dare un tocco pop, i neon sui muri che richiamano elementi iconici del brand e la carta da parati con personaggi che rappresentano, sotto forma di fumetto, gli artigiani cilentani di DaZero: dal salumaio agli agricoltori.

L'offerta

La carta propone una vasta gamma di pizze, che vanno da quelle classiche alle specialità regionali tra cui la Marinara Cilentana, con pacchetelle di pomodoro, alici di Menaica, olive, capperi, aglio, origano e basilico, e la pizza fritta Cilentana, con sugo cilentano e cacioricotta di capra del Cilento. Completano l'offerta le pizze chiamate Le Matte, dall’impasto più sottile steso a mattarello, insieme a antipasti, taglieri e insalate che esaltano i prodotti locali.