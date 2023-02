Daikin Academy, prosegue anche nel 2023 il dialogo tra scuola e imprese

Daikin Academy è un progetto di formazione tecnico-professionale che punta a colmare il divario tra l'offerta formativa e le esigenze del mercato del lavoro

Daikin Academy è il percorso di formazione gratuita di Daikin che già in passato ha visto la collaborazione con 8 scuole dislocate su tutto il territorio nazionale, per un totale di oltre 500 studenti coinvolti. Per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, Daikin, la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione, riscaldamento e purificazione dell’aria, consolida il proprio impegno nel campo della formazione tecnico professionale con questo progetto destinato agli studenti degli istituti professionali e tecnici.

L’obiettivo di Daikin Academy è offrire agli studenti delle scuole aderenti al programma, l'accesso a una formazione di settore, teorica e pratica, completa, con particolare focus sui temi del risparmio energetico e del rispetto ambientale. Per gli allievi più meritevoli, due per istituto, è previsto uno speciale corso intensivo nei centri di formazione Daikin a Milano o Genova.

Daikin Academy mira a sviluppare nuove sinergie nel campo della formazione tecnico-professionale, per stimolare il rinnovamento e l’adeguamento della scuola alle esigenze delle imprese. Spesso gli studenti lamentano un divario tra le necessità del mercato del lavoro e le competenze offerte dal percorso di studi. Questo scarto riguarda in particolare le figure di operatori meccanici, operatori edili/elettrici, quelli della logistica e dei servizi di vendita, per i quali l’offerta formativa complessiva soddisfa meno del 70% delle richieste del mercato del lavoro (Unioncamere – Anpal, Sistema Informativo Excelsior).

“Siamo orgogliosi di poter investire in progetti di formazione per i giovani, con l’obiettivo di determinare un modello positivo d’impresa che dia una risposta al divario tra offerta formativa e competenze professionali richieste oggi dal mercato del lavoro –riassume Geert Vos, presidente e amministratore delegato di Daikin Italy-. “l progetto Daikin Academy nasce in collaborazione con gli istituti superiori nell’ottica di una sinergia che possa supportare concretamente gli studenti nel loro prossimo percorso lavorativo, scoprendo e toccando con mano una realtà sicuramente sfidante e internazionale quale quella di una multinazionale”.

Il team formativo di Daikin, a disposizione degli studenti, è composto da diverse figure specializzate: è infatti previsto il coinvolgimento del dipartimento tecnico e dei dipartimenti di pre-vendita di aria condizionata e riscaldamento per la formazione degli studenti, per far conoscere le caratteristiche dell’intera gamma di prodotti Daikin e delle loro applicazioni, delle dinamiche di assistenza e degli aspetti installativi e manutentivi.

Daikin Academy, attivo da marzo 2021, ha visto la partecipazione di più di 500 studenti. Le sei scuole coinvolte nel progetto, ad oggi, sono gli Ipsia Sisto V di Roma, G.L. Bernini di Napoli, G. Marconi di Prato, e Pesenti di Bergamo, l’Itis Archimede di Catania, e l’Afola Metropolitana di Milano. Al termine dell’edizione passata del 2022, quattro ragazzi sono stati assunti per una prima esperienza professionale di stage, due dai centri assistenza Daikin e due da aziende clienti.