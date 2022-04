Dal Trentino, il gusto sorprendente del sidro

Il sidro è una bevanda che veniva prodotta sin dalla antichità. Il termine sidro si riferisce generalmente al prodotto della fermentazione alcolica del succo di alcune pomacee o di qualche drupacea, oppure di altri piccoli frutti.

Il sidro quindi è un fermentato di frutta, ad esclusione dell’uva, opportunamente preparato per il consumo, il sidro più consumato e prodotto è sicuramente quello derivante dalla fermentazione delle mele.

Il sidro è una bevanda di colore giallo, leggermente alcolica, acidula o dolce, caratterizzata da aromi particolari e diversi che derivano dalla frutta utilizzata e dal metodo di produzione impiegato.

Parlando di Sidro Melchiori ci piace pensare che può essere prodotto da qualsiasi frutto, esclusa l’uva ovviamente. Usiamo principalmente mele per le nostre produzioni ma anche altri frutti, di tutte le varietà conosciute andiamo a ricercare le qualità migliori che ci possono dare sensazioni organolettiche genuine. Per ogni ricetta quindi usiamo mele o altri frutti in grado di conferire ad ogni prodotto caratteristiche particolari esaltate anche da un processo produttivo specifico. Quando le mele arrivano in azienda le selezioniamo e attraverso una cernita manuale scegliamo solo le mele migliori per poi eseguire una pressatura meccanica a freddo. La fermentazione in autoclave ci permette di ottenere sidri con una spiccata aromaticità mantenendo il prodotto strutturalmente semplice ma vivace. La fermentazione in bottiglia invece ci consente di ottenere sidri strutturati, ricercati, con elevata complessità aromatica.

Per maggiori informazioni: https://luciamaria.it/