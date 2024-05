D’Alessandro (Sogegross) Innovazione e giovani per guardare al futuro

Fare innovazione puntando sui giovani. Questa la strategia per il futuro esposta da Giovanni D'Alessandro (Sogegross) a Linkontro

Fare innovazione investendo sui giovani "che devono costituire l'ossatura del futuro dell'azienda". Giovanni D'Alessandro, a capo del Gruppo Sogegross, racconta a Gdoweek la sua visione del futuro e commenta i punti chiave emersi a Linkontro 2024. "Abbiamo potuto scoprire ulteriori ambiti di sviluppo per pensare a un'impresa del futuro dove sicuramente l'intelligenza artificiale può garantire buoni risultati" spiega.

Il futuro? Affascinante ma incerto, in ogni caso una prospettiva indispensabile per chi fa impresa. "Rappresenta il fuoco che ci serve per poter progredire e andare avanti" afferma D'Alessandro.

L'intelligenza artificiale

"Uno dei temi più ricorrenti in questo momento nella nostra business community, ma anche all'interno del nostro gruppo, della nostra organizzazione a tutto tondo -prosegue-. Sicuramente l'intelligenza artificiale aiuterà a lavorare meglio, a conseguire più velocemente alcuni risultati".