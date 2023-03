Dalfilo: 20 corner negli store Coin entro il 2023

Una collaborazione vincente tra Dalfilo e Coin per introdurre negli store della rete corner dedicati all'offerta per la casa del brand bergamasco

Prosegue la collaborazione di Dalfilo, azienda tessile bergamasca, con Coin che prevede la realizzazione di corner del brand all'interno di alcuni department store dell'insegna. La partnership è stata attivata nel 2022 introducendo Dalfilo all’interno dello spazio Coincasa di soli tre punti di vendita. In un anno i corner sviluppati sono saliti a 18 con l'obiettivo di raggiungere la quota di oltre 20 strutture, a testimonianza del successo dell'iniziativa e del riscontro da parte dei consumatori. L'offerta rispecchia la proposta Dalfilo, ossia biancheria per la casa con prodotti italiani di alta qualità realizzati da botteghe artigianali della zona bergamasca con una storia centenaria nella lavorazione del filato di cotone.

In seguito alla collaborazione con Coin, il marchio ha potenziato la sua offerta, inizialmente limitata alla sola linea letto, e che ora include anche le linee bagno e accessori per il cross selling, variando inoltre la proposta di prodotto letto e modificando il packaging in ottica di sostenibilità. In questo primo anno insieme le vendite si sono moltiplicate per sei, con una crescita del 500%. A seguito dell’esperienza del primo anno, per il 2023 si prevede una crescita del +400% in termini di unità vendute rispetto al 2022.

Le dichiarazioni

"Come brand sapevamo fin da subito di dover ampliare la nostra presenza anche ai canali più tradizionali per rendere l'esperienza della nostra clientela il più omnicanale possibile: diversi touchpoint online e fisici che riportino alla stessa matrice di brand. La risposta lato consumatore rispetto alla presenza in store Coin si è fatta subito sentire in maniera positiva, come confermano i feedback quotidiani che ricevuti dal nostro servizio clienti" dichiara Giorgio Capponi, responsabile retail di Dalfilo.

“L'interesse di Coincasa per Dalfilo nasce dalla capacità del brand, nativo digitale, di

inserirsi in un contesto fisico e condurre il consumatore attraverso una brand journey sempre più integrata, attraendo così una clientela giovane alla ricerca di prodotti qualità, ricercati e made in Italy che sanno valorizzare la nostra tradizione artigianale, peculiarità che accomunano Dalfilo ai valori che guidano lo sviluppo dell'offerta Coincasa” dichiara Paola Scalvini, direttore prodotto Coincasa.

La rete di corner Dalfilo da Coin

I punti di vendita Coin in cui è presente Dalfilo sono attualmente: Mestre, Firenze, Padova,

Milano 5 Giornate, Milano Vercelli, Milano Cantore, Bergamo, Brescia, Genova, Napoli,

Roma San Giovanni, Roma Cinecittà, Bologna, Campi Bisenzio. Mentre le nuove aperture di

febbraio sono: Trieste, Piacenza, Vicenza e Varese.